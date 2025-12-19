पिता ने संपत्ति में नहीं लिखा नाम तो बेटे ने कर दिया हमला, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर ले ली जान

सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस जगह-जगह पर छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक के भतीजे संटू कुमार ने बताया कि, आरोपी राजू आए दिन अपने पिता से संपत्ति को लेकर लड़ाई करता था। वह चाहता था कि उसके पिता अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें लेकिन मृतक सतिन्द्र ऐसा करने से मना कर देते थे। इसी बात को लेकर घटना वाले दिन दोनों के बीच लड़ाई हुई और राजू ने अपने पिता की हत्या कर दी।