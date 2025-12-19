पिता ने संपत्ति में नहीं लिखा नाम तो बेटे ने कर दिया हमला, लाठी-डंडों से पीट-पीटकर ले ली जान

संपत्ति के लालच में बेटे ने ली पिता की जान (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के आरा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक कलयुगी बेटे ने संपत्ति के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के इब्राहिम नगर स्थित आमीर टोला मोहल्ले का है। मृतक की पहचान 62 वर्षीय सतिन्द्र नाथ प्रसाद के रूप में हुई है। सतीन्द्र के बड़े बेटे सिमरदीप उर्फ राजू ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर अपने पिता की जान ले ली। घटना के बाद से राजू फरार है और पुलिस उसकी तलाश में अलग-अलग जगहों पर छापेमारी कर रही है।
मृतक सतिन्द्र एक चाय की दुकान चलाते थे और लंबे समय से संपत्ति को लेकर उनका राजू के साथ विवाद चल रहा था। राजू आए दिन पिता से जमीन अपने नाम करने को लेकर लड़ाई करता था। गुरुवार शाम को भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों के बीच मारपीट होने लगी। इसी बीच राजू ने लाठी से अपने पिता पर हमला कर दिया।
राजू ने एक के बाद एक पिता पर कई हमले किए जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इसके बार तुरंत वहां मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और कुछ ही देर में नगर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस के वहां आने से पहले ही आरोपी राजू मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंच कर सतिन्द्र के शव को कब्जे में लिया और केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
सब इंस्पेक्टर अजय कुमार ने बताया कि आरोपी बेटे की तलाश में पुलिस जगह-जगह पर छापेमारी कर रही है। इस घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई है। मृतक के भतीजे संटू कुमार ने बताया कि, आरोपी राजू आए दिन अपने पिता से संपत्ति को लेकर लड़ाई करता था। वह चाहता था कि उसके पिता अपनी संपत्ति उसके नाम कर दें लेकिन मृतक सतिन्द्र ऐसा करने से मना कर देते थे। इसी बात को लेकर घटना वाले दिन दोनों के बीच लड़ाई हुई और राजू ने अपने पिता की हत्या कर दी।
