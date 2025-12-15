शादी के लिए मना करना पड़ा भारी, सिरफिरे आशिक ने आधी रात में घर में घुस कर चलाई अंधाधुंध गोलियां

संध्या की मां मंजुला देवी के अनुसार, अजय रविवार देर रात 12 बजे करीब अपने 4-5 साथियों के साथ हमारे घर में घुस गया। वह संध्या का नाम पुकारते हुए उसके कमरे में चला गया और उस पर गोलियां चलाने लगा। अजय ने संध्या पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस दौरान संध्या के दाहिने साइड की पसलियों और दाहिने हाथ की कलाई पर गोली लगी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। संध्या का परिवार उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।