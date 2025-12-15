शादी के लिए मना करना पड़ा भारी, सिरफिरे आशिक ने आधी रात में घर में घुस कर चलाई अंधाधुंध गोलियां

हाजीपुर में शादी के लिए मना करने पर लड़की पर किया हमला (प्रतीकात्मक तस्वीर)
बिहार के हाजीपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां एक सिरफिरे आशिक ने शादी करने से मना करने पर एक युवती को जान से मारने की कोशिश की। आरोपी आधी रात को लड़की के घर पर घुसा और उसने उस पर एक के बाद एक कई गोलियां चलाई। इस घटना में लड़की को काफी गंभीर चोटें आई हैं और उसका घायल अवस्था में अस्पताल में इलाज चल रहा है।
यह मामला बिदुपुर थाना क्षेत्र के खिलवतपुर गांव का बताया जा रहा है। पीड़िता की पहचान 25 वर्षीय संध्या कुमारी के रूप में हुई है। संध्या पिछले कई महीनों से अपने चचेरे भाई के फुफेरे साले, अजय कुमार के साथ बातचीत करती थी। अजय अक्सर अपनी बहन के घर आता था और इसी दौरान उसीक संध्या से पहचान बढ़ने लगी।
खबरों के अनुसार, अजय लंबे समय से संध्या पर शादी का दबाव बना रहा था और वह उसके साथ गाली-गलौज भी करता था। संध्या की मां इस शादी के लिए तैयार नहीं थी और इसी के चलते उसने अजय को शादी करने के लिए मना कर दिया। शादी के लिए मना करने पर अजय उसे डराने धमकाने लगा। अजय ने संध्या को जान से मारने की भी धमकी दी। लेकिन इसके बावजूद भी जब संध्या नहीं मानी तो अजय ने उस पर हमला कर दिया।
संध्या की मां मंजुला देवी के अनुसार, अजय रविवार देर रात 12 बजे करीब अपने 4-5 साथियों के साथ हमारे घर में घुस गया। वह संध्या का नाम पुकारते हुए उसके कमरे में चला गया और उस पर गोलियां चलाने लगा। अजय ने संध्या पर अंधाधुंध फायरिंग की और इस दौरान संध्या के दाहिने साइड की पसलियों और दाहिने हाथ की कलाई पर गोली लगी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। संध्या का परिवार उसे तुरंत अस्पताल लेकर भागा जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
