शादी के लिए किया मना तो प्रेमी ने गर्दन और छाती पर मारा चाकू, पीड़िता लड़ रही जिंदगी की जंग

कर्नाटक के उडुपी जिले में एक शर्मनाक मामले का खुलास हुआ है। यहां एक लड़की को शादी का प्रस्ताव ठुकराना इतना भारी पड़ा कि उसके प्रेमी ने उस पर जानलेवा हमला कर दिया। आरोपी युवक और पीड़िता लंबे समय से रिश्ते में थे लेकिन लड़की के घर वालों के विरोध के चलते पीड़िता ने यह रिश्ता खत्म कर दिया था जिसके बाद नाराज युवक ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़िता को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए तुंरत आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
मामला जिले के बह्मावर तालुका के कोक्करने इलके का है और पीड़िता की पहचान रक्षिता पूजारिबेटू के रूप में की गई है। करीब 23-24 वर्षीय रक्षिता का अपने पड़ोस में करने वाले कार्तिक नाम के युवक के साथ अफेयर था। कार्तिक उससे प्रेम करता था और उससे शादी करना चाहता था। लेकिन जब पीड़िता के घर वालों को इस बारे में पता चला तो उन्होंने शादी का विरोध किया जिसके बाद रक्षिता ने कार्तिक को ब्लॉक कर दिया और उससे सब रिश्ते खत्म कर लिए। दोनों के परिवारों के बीच भी काफी समय से इस रिश्ते को लेकर तनातनी चल रही थी।
इसी बीच गुरुवार को जब रक्षिता किसी काम के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकली तो कार्तिक ने उसे रास्ते में रोक लिया। कार्तिक ने उससे शादी करने को कहा लेकिन रक्षिता ने जब उसकी बात नहीं मानी तो उसने चाकू से उसक पर हमला कर दिया। कार्तिक ने एक के बाद एक रक्षिता की गर्दन और छाती पर कई वार किए, जिससे वह बूरी तरह से घायल हो गई और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर गई। रक्षिता की चीख-पुकार सुन आसपास के लोग वहां इकट्ठा हो गए जिन्हें देख कार्तिक मौके से फरार हो गया।
इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल हालत में रक्षिता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार, रक्षिता को इस हमले में काफी गहरी चोटें आई थी लेकिन फिलहाल वह खतरे से बाहर है। रक्षिता के परिवार ने कार्तिक के खिलाफ धमकी देने और हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज कराया था जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। एसपी शंकर ने बताय कि वह पूरी सख्ती से मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।