शादी के लिए किया मना तो प्रेमी ने गर्दन और छाती पर मारा चाकू, पीड़िता लड़ रही जिंदगी की जंग

इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने घायल हालत में रक्षिता को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया जहां उसका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार, रक्षिता को इस हमले में काफी गहरी चोटें आई थी लेकिन फिलहाल वह खतरे से बाहर है। रक्षिता के परिवार ने कार्तिक के खिलाफ धमकी देने और हत्या की कोशिश करने का मामला दर्ज कराया था जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने तुरंत आरोपी कार्तिक को गिरफ्तार कर लिया। एसपी शंकर ने बताय कि वह पूरी सख्ती से मामले की जांच कर रहे हैं और आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है।