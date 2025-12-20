जैसलमेर में शून्य स्वीकृति, बाड़मेर और बालोतरा में भी स्वीकृति प्रतिशत न्यूनतम

प्रदेश में व्यावसायिक जल कनेक्शन की स्वीकृति से जुड़े आंकड़े असंतुलन को उजागर करते हैं। अधिकांश जिलों में आवेदन बड़ी संख्या में जमा हो रहे हैं, लेकिन स्वीकृति दर अत्यंत निराशाजनक है। रिपोर्ट बताती है कि हजारों आवेदनों में से अधिकांश या तो खारिज कर दिए गए हैं या बिना निर्णय लंबित पड़े हैं। इस स्थिति का सीधा असर कारोबार, औद्योगिक इकाइयों और शहरी विस्तार की योजनाओं पर पड़ रहा है। हकीकत यह है कि व्यावसायिक जल कनेक्शन में लंबी देरी और कम स्वीकृति न केवल निवेश गति को प्रभावित करती है, बल्कि रोजगार, व्यापारिक विस्तार और शहरी विकास की संभावनाओं को भी सीमित करती है। प्रदेश के अधिकांश जिलों में खारिज फाइलें स्वीकृत फाइलों को कई गुना पछाड़ रही हैं।