लाइफस्टाइल

Women’s Day Wishes: “तुम्हारे होने से ही घर ‘घर’ है… ” जैसे विशेज इस महिला दिवस अपनी मां को भेजकर महसूस कराएं अपना प्यार

आज के इस स्टोरी में हम महिला दिवस पर मां से जुड़े कुछ खास विशेज और मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनी मां को एक प्यारे कार्ड में लिखकर या मैसेज में भेजकर उन्हें खास महसूस करा सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 08, 2026

Happy Women's Day Wishes

Happy Women's Day Wishes| image credit gemini

Women's Day Wishes: आज आपनी जिंदगी में शामिल महिलाओं को खास महसूस कराने के लिए दुनिया भर के लोग वुमन्स डे मना रहे हैं। हर साल आज के दिन को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को समाज में महिलाओं के साथ होने वाले अन्याय, असमानता और शोषण के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होने के उद्देश्य से हर साल किसी खास थीम पर मनाया जाता है। इसके अलावा इस दिन लोग अपनी जिंदगी में शामिल सभी महिलाओं को गिफ्ट देने के साथ ही सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करके या मैसेज भेजकर विश करते हैं।
ऐसे में इस खास दिन पर हमारे जीवन को हर रोज संवारने वाली मां को विश करना तो बनता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए, आज के इस स्टोरी में हम महिला दिवस पर मां से जुड़े कुछ खास विशेज और मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनी मां को एक प्यारे कार्ड में लिखकर या मैसेज में भेजकर उन्हें खास महसूस करा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मां को बधाई भेजने के लिए विशेज (Happy Women’s Day Wishes for Mother)

1-मां खुद नहीं सोई हमें सुलाया,

हर कहानी और किस्सों से हमें हंसाया,

हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया,

हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया।

Happy Women's Day Maa

2-जिंदगी की पहली शिक्षक मां,

जिंदगी की पहली दोस्त मां,

जिंदगी भी मां क्योंकि,

जिंदगी देने वाली भी मां।

Happy Women's Day 2026

3-मां, आज मैं जो कुछ भी हूं,

सिर्फ आपकी वजह से हूं,

आप मेरी प्रेरणा हैं।

Happy Women's Day Maa

4-मां खुद नहीं सोई हमें सुलाया,

हर कहानी और किस्सों से हमें हंसाया,

हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया,

हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया।

Happy Women's Day 2026

5-वो नारी है,

जो हर बंदिश को तोड़कर आगे बढ़ती है,

उसके हौसलों को सलाम करो,

जो हर मुश्किल से लड़ती है।

Happy Women's Day Maa

6-मां ने सिखाया मुश्किलों से सामना करना,

कभी हार नहीं मानना।

Happy Women's Day 2026

7-नारी सीता, नारी काली,

नारी ही प्रेम करने वाली,

नारी कोमल, नारी कठोर,

नारी बिन नर का कहां छोर।

Happy Women's Day Maa

8-मां, आज मैं जो कुछ भी हूं,

सिर्फ आपकी वजह से हूं,

आप मेरी प्रेरणा हैं।

Happy Women's Day 2026

9-वो नाजुक है मगर हौसलों की पहाड़ है,

वो नारी है, जिसे सलाम करो बार-बार।

Happy Women's Day Maa

10-किसी ने हमसे पूछा स्वर्ग कहां है,

हमने मुस्कुराते हुए कहा,

जिसके घर में मां है, उस जगह स्वर्ग है।

Happy Women's Day 2026

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मां को बधाई भेजने के लिए मैसेज (Happy Women’s Day Messages for Mother)

11-वो नाज़ुक है मगर हौसलों की पहाड़ है,

मां वो नारी है, जिसके हौसलों को सलाम है।

Happy Women's Day 2026

Happy Women's Day Wishes

12-कुछ लोग कहते हैं कि औरत का कोई घर नहीं होता,

लेकिन सच तो ये है कि,

औरत के बिना कोई घर नहीं होता।

Happy Women's Day Maa

13-हर रिश्ते में मिलावट देखी,

कच्चे रंगों की सजावट देखी,

लेकिन सालों-साल देखा है मां को,

उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी,

ना ममता में कभी मिलावट देखी।

Happy Women's Day 2026

14-बेटी-बहु कभी मां बनकर,

सबके ही सुख-दुख को सहकर,

अपने सब फर्ज निभाती है।

Happy Women's Day Maa

15-बेटी-बहु कभी मां बनकर,

सबके ही सुख-दुख को सहकर,

अपने सब फर्ज निभाती है।

Happy Women's Day 2026

16-हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,

हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए,

हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए,

पर एक स्त्री अकेली ही काफी है,

घर को स्वर्ग बनाने के लिए।

Happy Women's Day Maa

17-मां ना होती तो वफा कौन करेगा,

ममता का हक भी कौन अदा करेगा,

रब हर एक मां को सलामत रखना,

वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा।

Happy Women's Day 2026

18-लोग कहते हैं तेरा क्या अस्तित्व नारी,

दुःखों को दूर कर,

खुशियों को बिखेरे नारी।

Happy Women's Day Maa

19-नारी सीता, नारी काली,

नारी ही प्रेम करने वाली,

नारी कोमल, नारी कठोर,

नारी बिन नर का कहां छोर।

Happy Women's Day Maa

20-दिन की रोशनी ख्वाबों को बनाने में गुजर गई,

रात की नींद बच्चे को सुलाने में गुजर गई,

जिस घर में मेरे नाम की तख्ती भी नहीं,

सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई।

Happy Women's Day Maa

