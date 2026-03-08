8 मार्च 2026,

रविवार

लाइफस्टाइल

Women’s Day 2026 पर अपनी महिला मित्र, मां, बहन या पार्टनर को यहां दिए गए विशेज भेजकर कराएं उन्हें खास महसूस 

Women's Day Wishes: आज के स्टोरी में हम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देने के लिए विशेज और मैसेज शेयर कर रहे हैं, जिन्हें आप अपनी जिंदगी में शामिल खास महिलाओं को भेजकर हैप्पी वुमेन्स डे विश कर सकते हैं।

भारत

image

Priyambada yadav

Mar 08, 2026

Happy Women's Day Wishes

Happy Women's Day Wishes| image credit gemini

Women's Day Wishes: 8 मार्च का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि दुनियाभर की उन महिलाओं को खास महसूस कराने और उनका शुक्रिया कहने का दिन है, जो हमारे जीवन में रंग, प्यार और प्रेरणा भरती हैं। चाहे वह मां हों, बहन, महिला दोस्त या जीवनसाथी। हर रूप में महिलाओं का महत्व खास होता है। इसलिए आज के दिन उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देना जरूरी है। ऐसे में अगर आप इस वुमेन्स डे पर कोई योजना बना रहे हैं या गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, तो गिफ्ट के साथ यहां दिए गए संदेश को कार्ड में लिखकर अपनी जिंदगी में शामिल इन खास महिलाओं को स्पेशल महसूस करा सकते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मां को बधाई भेजने के लिए विशेज (Happy Women’s Day Wishes for Mother)

1-जिंदगी की पहली शिक्षक मां,

जिंदगी की पहली दोस्त मां,

जिंदगी भी मां क्योंकि,

जिंदगी देने वाली भी मां।

Happy Women's Day 2026

2- मां, आज मैं जो कुछ भी हूं,

सिर्फ आपकी वजह से हूं,

आप मेरी प्रेरणा हैं।

Happy Women's Day Maa

3-किसी ने हमसे पूछा स्वर्ग कहां है,

हमने मुस्कुराते हुए कहा,

जिसके घर में मां है, उस जगह स्वर्ग है।

Happy Women's Day 2026

4- मां खुद नहीं सोई हमें सुलाया,

हर कहानी और किस्सों से हमें हंसाया,

हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया,

हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया।

Happy Women's Day Maa

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मां को बधाई भेजने के लिए मैसेज (Happy Women’s Day Messages for Mother)

5- हर रिश्ते में मिलावट देखी,

कच्चे रंगों की सजावट देखी,

लेकिन सालों-साल देखा है मां को,

उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी,

ना ममता में कभी मिलावट देखी।

Happy Women's Day 2026

6- बेटी-बहु कभी मां बनकर,

सबके ही सुख-दुख को सहकर,

अपने सब फर्ज निभाती है।

Happy Women's Day Maa

7- हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,

हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए,

Happy Women's Day Maa

8- मां ना होती तो वफा कौन करेगा,

ममता का हक भी कौन अदा करेगा,

रब हर एक मां को सलामत रखना,

वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा।

Happy Women's Day 2026

पत्नी को महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए विशेज  (Happy Women’s Day Wishes for Wife)

9- कभी मां बन कर

कभी बहन बन कर

तो कभी पत्नी बन कर

एक आदमी को सही राह दिखाती है

नारी को कभी कम न समझना

वो हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है!

Happy International Women's Day 2026!

10- तुम हंसती रहो, तुम चहकती रहो,

तुम प्रेरणा बनकर चमकती रहो,

तुम हक़ के लिए लड़ो समाज से

एक बदलाव हो तुम्हारी आवाज़ से।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।

11- मेरी दिल की धड़कन तुझसे है,

मेरे सांसों की तड़पन तुझसे है,

मुझे खुद पता नहीं मेरा मुझमें क्या है,

मेरी हर चीज तुझसे है।

Happy International Women's Day 2026!

12- तेरे होने से ही जिंदगी में खुशियों की बहार है,

तेरी बातों में जैसे प्यार का संसार है।

तू हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे,

महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

पत्नी को महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए मैसेज (Happy Women’s Day Messages for Wife )

13- सबका ध्यान रखती हो

सबका दर्द बांटती हो,

ईंटों के मकान को घर बनाती हो

मैंने तुम जितना मजबूत किसी को नहीं देखा!

Happy International Women's Day Dear!

14- तू प्यार है,

तू ही अहसास है,

जिससे चलती है जिंदगी,

तू वो मेरी सांस है!

Happy International Women's Day 2026!

15- उड़ान भरने दो उसे, वह छू लेगी सारा आसमान,

दे दो उसे थोड़ा सा मौका और ढेर सारा सम्मान।

Happy International Womens 2026

गर्लफ्रेंड को महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए मैसेज (Happy Women’s Day Messages for Girlfriend )

17- तेरी सादगी में ही सबसे प्यारी बात है,

तेरी हंसी में छुपी खुशियों की सौगात है।

तू यूं ही अपनी चमक से दुनिया रोशन करती रह,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

18- तेरी सादगी में ही सबसे प्यारी बात है,

तेरी हंसी में छुपी खुशियों की सौगात है।

तू यूं ही अपनी चमक से दुनिया रोशन करती रह,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

19- तुम्हें पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान पसंद है

किसी और की पहचान नहीं, अपनी काबिलियत की पहचान है

गिरकर उठना आता है तुम्हें

इसलिए हर मोड़ पर अपनी राह को आसान बनाती हो तुम

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

20- नारी के हौसलों को सलाम करें,

उसके हर सपने का सम्मान करें।

जिससे रोशन है ये पूरा जहां,

उस नारी का हम गुणगान करें।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं!

गर्लफ्रेंड को महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए विशेज  (Happy Women’s Day Wishes for Girlfriend)

21- तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है,

तेरी खुशी में ही मेरी जिंदगी बसी है।

तू यूं ही हमेशा खुश और सफल रहे,

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

22- तुम हंसती रहो, तुम चहकती रहो,

तुम प्रेरणा बनकर चमकती रहो,

तुम हक़ के लिए लड़ो समाज से

एक बदलाव हो तुम्हारी आवाज़ से।

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं

23- तेरी हिम्मत, तेरी मुस्कान और तेरा अंदाज,

हर बात में छुपा है एक खास एहसास।

तू यूं ही अपनी पहचान बनाती रह,

महिला दिवस की हार्दिक बधाई।

24- नारी की मुस्कान में छुपी है खुशियों की बहार,

नारी के बिना अधूरा है ये पूरा संसार।

उसकी ताकत और साहस को दिल से सलाम,

महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

महिला दिवस की शुभकामना भेजने के लिए संदेश  (Women's Day Messages for Everyone)

25- तेरे होने से ही जिंदगी में खुशियों की बहार है,

तेरी बातों में जैसे प्यार का संसार है।

तू हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे,

महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।

26- हर दिन होना चाहिए नारी के नाम,

बिना रुके करती है वो हर काम।

उनके लिए न करो समर्पित सिर्फ एक दिन

नारी को करो नमन प्रतिदिन।

Happy International Women's Day 2026!

27- हौसलों की उड़ान है नारी,

सपनों की पहचान है नारी।

हर मुश्किल को आसान बना दे,

ऐसी महान है नारी।

महिला दिवस की शुभकामनाएं।

28- हर घर की रोशनी है नारी,

हर खुशी की वजह है नारी।

उसकी ताकत और उसके सपनों को सलाम,

महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं

Hindi News / Lifestyle News / Women's Day 2026 पर अपनी महिला मित्र, मां, बहन या पार्टनर को यहां दिए गए विशेज भेजकर कराएं उन्हें खास महसूस 

लाइफस्टाइल

