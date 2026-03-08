Women’s Day 2026 पर अपनी महिला मित्र, मां, बहन या पार्टनर को यहां दिए गए विशेज भेजकर कराएं उन्हें खास महसूस 

Happy Women's Day Wishes| image credit gemini
Women's Day Wishes: 8 मार्च का दिन सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि दुनियाभर की उन महिलाओं को खास महसूस कराने और उनका शुक्रिया कहने का दिन है, जो हमारे जीवन में रंग, प्यार और प्रेरणा भरती हैं। चाहे वह मां हों, बहन, महिला दोस्त या जीवनसाथी। हर रूप में महिलाओं का महत्व खास होता है। इसलिए आज के दिन उनके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्यार देना जरूरी है। ऐसे में अगर आप इस वुमेन्स डे पर कोई योजना बना रहे हैं या गिफ्ट देने का सोच रहे हैं, तो गिफ्ट के साथ यहां दिए गए संदेश को कार्ड में लिखकर अपनी जिंदगी में शामिल इन खास महिलाओं को स्पेशल महसूस करा सकते हैं।
1-जिंदगी की पहली शिक्षक मां,
जिंदगी की पहली दोस्त मां,
जिंदगी भी मां क्योंकि,
जिंदगी देने वाली भी मां।
Happy Women's Day 2026
2- मां, आज मैं जो कुछ भी हूं,
सिर्फ आपकी वजह से हूं,
आप मेरी प्रेरणा हैं।
Happy Women's Day Maa
3-किसी ने हमसे पूछा स्वर्ग कहां है,
हमने मुस्कुराते हुए कहा,
जिसके घर में मां है, उस जगह स्वर्ग है।
Happy Women's Day 2026
4- मां खुद नहीं सोई हमें सुलाया,
हर कहानी और किस्सों से हमें हंसाया,
हर मुश्किल और परेशानी को गले से लगाया,
हमें दुनिया में कुछ अलग तरीके से जीना सिखाया।
Happy Women's Day Maa
5- हर रिश्ते में मिलावट देखी,
कच्चे रंगों की सजावट देखी,
लेकिन सालों-साल देखा है मां को,
उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी,
ना ममता में कभी मिलावट देखी।
Happy Women's Day 2026
6- बेटी-बहु कभी मां बनकर,
सबके ही सुख-दुख को सहकर,
अपने सब फर्ज निभाती है।
Happy Women's Day Maa
7- हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए,
हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए,
हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए,
पर एक मां अकेली ही काफी है,
घर को स्वर्ग बनाने के लिए।
Happy Women's Day Maa
8- मां ना होती तो वफा कौन करेगा,
ममता का हक भी कौन अदा करेगा,
रब हर एक मां को सलामत रखना,
वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा।
Happy Women's Day 2026
9- कभी मां बन कर
कभी बहन बन कर
तो कभी पत्नी बन कर
एक आदमी को सही राह दिखाती है
नारी को कभी कम न समझना
वो हर मोड़ पर आपका साथ निभाती है!
Happy International Women's Day 2026!
10- तुम हंसती रहो, तुम चहकती रहो,
तुम प्रेरणा बनकर चमकती रहो,
तुम हक़ के लिए लड़ो समाज से
एक बदलाव हो तुम्हारी आवाज़ से।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं।
11- मेरी दिल की धड़कन तुझसे है,
मेरे सांसों की तड़पन तुझसे है,
मुझे खुद पता नहीं मेरा मुझमें क्या है,
मेरी हर चीज तुझसे है।
Happy International Women's Day 2026!
12- तेरे होने से ही जिंदगी में खुशियों की बहार है,
तेरी बातों में जैसे प्यार का संसार है।
तू हमेशा यूं ही मुस्कुराती रहे,
महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
13- सबका ध्यान रखती हो
सबका दर्द बांटती हो,
ईंटों के मकान को घर बनाती हो
मैंने तुम जितना मजबूत किसी को नहीं देखा!
Happy International Women's Day Dear!
14- तू प्यार है,
तू ही अहसास है,
जिससे चलती है जिंदगी,
तू वो मेरी सांस है!
Happy International Women's Day 2026!
15- उड़ान भरने दो उसे, वह छू लेगी सारा आसमान,
दे दो उसे थोड़ा सा मौका और ढेर सारा सम्मान।
Happy International Womens 2026
17- तेरी सादगी में ही सबसे प्यारी बात है,
तेरी हंसी में छुपी खुशियों की सौगात है।
तू यूं ही अपनी चमक से दुनिया रोशन करती रह,
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
19- तुम्हें पंखों से नहीं, हौसलों से उड़ान पसंद है
किसी और की पहचान नहीं, अपनी काबिलियत की पहचान है
गिरकर उठना आता है तुम्हें
इसलिए हर मोड़ पर अपनी राह को आसान बनाती हो तुम
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
20- नारी के हौसलों को सलाम करें,
उसके हर सपने का सम्मान करें।
जिससे रोशन है ये पूरा जहां,
उस नारी का हम गुणगान करें।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं!
21- तेरी मुस्कान ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है,
तेरी खुशी में ही मेरी जिंदगी बसी है।
तू यूं ही हमेशा खुश और सफल रहे,
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
23- तेरी हिम्मत, तेरी मुस्कान और तेरा अंदाज,
हर बात में छुपा है एक खास एहसास।
तू यूं ही अपनी पहचान बनाती रह,
महिला दिवस की हार्दिक बधाई।
24- नारी की मुस्कान में छुपी है खुशियों की बहार,
नारी के बिना अधूरा है ये पूरा संसार।
उसकी ताकत और साहस को दिल से सलाम,
महिला दिवस की ढेरों शुभकामनाएं।
26- हर दिन होना चाहिए नारी के नाम,
बिना रुके करती है वो हर काम।
उनके लिए न करो समर्पित सिर्फ एक दिन
नारी को करो नमन प्रतिदिन।
Happy International Women's Day 2026!
27- हौसलों की उड़ान है नारी,
सपनों की पहचान है नारी।
हर मुश्किल को आसान बना दे,
ऐसी महान है नारी।
महिला दिवस की शुभकामनाएं।
28- हर घर की रोशनी है नारी,
हर खुशी की वजह है नारी।
उसकी ताकत और उसके सपनों को सलाम,
महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं
