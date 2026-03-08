Chia Seeds vs Sabja Seeds: वेट लॉस के लिए देसी सब्जा या विदेशी चिया : जानें क्या है आपके लिए बेस्ट?

Chia Seeds vs Sabja Seeds: आजकल अगर आप हेल्दी रहने के लिए सोशल मीडिया पर सर्च करेंगे, तो लगभग हर 10 वीडियो में से 6-7 वीडियो में लोग चिया सीड्स या सब्जा बीज खाने के फायदे बताते हुए नजर आएंगे। ये दोनों बीज पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं। हालांकि दिखने में ये काफी हद तक एक जैसे लगते हैं, इसलिए कई लोग इनके बीच का अंतर समझ नहीं पाते। इसलिए आज के इस स्टोरी में हम बताने जा रहे हैं कि चिया सीड्स और सब्जा बीज में क्या अंतर होता है और वजन घटाने के लिए इन दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर होता है। आइए जानते हैं।