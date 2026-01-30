Virat Kohli Viral Drink: पानी नहीं, एनर्जी ड्रिंक भी नहीं…मैच के बीच विराट ने पिया ये सीक्रेट ड्रिंक, जानिए इसके फायदे

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक स्टडी के मुताबिक, खेल के दौरान खिलाड़ियों को अक्सर मसल क्रैम्प्स यानी मांसपेशियों में अचानक ऐंठन की समस्या होती है। लगातार दौड़ना, तेज गर्मी और ज्यादा पसीना आने से शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है। यही कमी मसल्स को जकड़ देती है और खेल पर सीधा असर डालती है।पिकल जूस में मौजूद सोडियम और सिरका नसों को तेजी से एक्टिव करते हैं। इससे दिमाग तक तुरंत सिग्नल पहुंचता है कि मांसपेशियों को रिलैक्स करना है। यही वजह है कि कई एथलीट इसे क्रैम्प्स के समय तुरंत राहत के लिए इस्तेमाल करते हैं।