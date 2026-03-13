Rajasthan Weather: बैक टू बैक 2 पश्चिमी विक्षोभ 14,15 मार्च को मचाएंगे तांडव, 16 जिलों में अंधड़,बारिश और ओले गिरने का येलो अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 40 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। वहीं 14 मार्च को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। जिसके असर से श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, व शेखावाटी क्षेत्र में कहींं कहीं मेघगर्जन, 30 से 40 किमी प्रतिघंटे की गति से धूलभरी हवा के साथ हल्की बारिश या बौछारें गिरने की संभावना है।

15 मार्च को जयपुर, अजमेर, भरपुर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र के जिले, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों और आसपास के क्षेत्र में कहीं कहीं मेघगर्जन के साथ बारिश होने व ओले गिरने की आशंका है।