13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur: गर्मी से राहत के लिए बड़ा प्लान, ‘हीट एक्शन’ पायलट प्रोजेक्ट लागू, बनेगा कूलिंग स्टेशन नेटवर्क

Weather Heat Wave Plan: गर्मी में तपने वाली धरती को लेकर राहत की खबर है। जयपुर नगर निगम ने ‘हीट एक्शन प्लान’ तैयार कर लिया है। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। हीट वेव (लू) चलने पर इसका शॉर्ट टर्म लागू किया जाएगा। वहीं तेज गर्मी के दौरान लॉन्ग टर्म भी लागू हो जाएगा।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Anand Prakash Yadav

Mar 13, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Weather Heat Wave Plan: गर्मी में तपने वाली धरती को लेकर राहत की खबर है। जयपुर नगर निगम ने ‘हीट एक्शन प्लान’ तैयार कर लिया है। इसे दो चरणों में लागू किया जाएगा। हीट वेव (लू) चलने पर इसका शॉर्ट टर्म लागू किया जाएगा। वहीं तेज गर्मी के दौरान लॉन्ग टर्म भी लागू हो जाएगा।

इसमें नगर निगम के साथ स्वास्थ्य और मौसम विभाग मिलकर काम करेंगे। ‘हीट एक्शन प्लान’ को लेकर गुरुवार को नगर निगम मुख्यालय में एक कार्यशाला का भी आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों को इस प्लान की जानकारी दी गई, साथ ही इसे लागू करने को लेकर भी चर्चा की गई।

एक्शन प्लान में ये शामिल

निगम अधिकारियों के अनुसार, ‘हीट एक्शन प्लान’ शॉर्ट टर्म में ग्रीन शेड लगाने के साथ वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। लॉन्ग टर्म में इस बार पौधरोपण में विशेष फोकस रहेगा। गर्मी से बचाव के लिए हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। शहर में कुलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहर में एक कूलिंग स्टेशन तैयार भी हो गया है, अब निगम अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ऐसे स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है।

ये भी होंगे काम….

योजना के तहत रंग-कोड आधारित चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निंग सिस्टम), अस्पतालों में ओआरएस का भंडारण, हीट-हेल्थ सुविधाएं, चरणबद्ध प्रतिक्रिया तंत्र और जागरूकता अभियान को शामिल किया गया है। बुजुर्गों, बच्चों, बाहरी श्रमिकों और झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों तक पहुंच के लिए सामुदायिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे। यह पहल राजस्थान के स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के साथ समन्वय कर लागू की जाएगी।

इन पर दिया ध्यान…

जयपुर हीट एक्शन प्लान को महिला हाउसिंग ट्रस्ट और नगर निगम जयपुर के सहयोग से तैयार किया गया है। योजना का उद्देश्य शहर को अत्यधिक गर्मी की परिस्थितियों से निपटने के लिए अधिक तैयार और सक्षम बनाना है। इसमें मानव स्वास्थ्य पर गर्मी के प्रभावों जैसे हीट स्ट्रोक, थकावट और हृदय संबंधी बीमारियों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

गर्मी से राहत की महत्वपूर्ण पहल…

कार्यशाला में स्वायत्त शासन विभाग के सचिव रवि जैन ने कहा कि जयपुर हीट एक्शन प्लान भीषण गर्मी के दौरान आमजन को राहत देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इसके सकारात्मक परिणाम भविष्य में देखने को मिलेंगे।
निदेशक जुईकर प्रतीक चंद्रशेखर ने बताया कि जयपुर हीट एक्शन प्लान का उद्देश्य अत्यधिक गर्मी से जुड़े जोखिमों के प्रति तैयारी को मजबूत करना और आमजन को राहत प्रदान करना है।

पुस्तिका भी तैयार…

कार्यशाला में जयपुर हीट एक्शन प्लान पर तैयार पुस्तिका का भी विमोचन किया गया। कार्यक्रम में महिला हाउसिंग ट्रस्ट की बिजल ब्रह्मभट्ट, जयपुर मौसम केन्द्र के निदेशक राधेश्याम आदि ने भी सुझाव दिए।

पत्रिका ने बताया था सच…

राजस्थान पत्रिका ने 2 जुलाई को 'गर्मी में तपतपाती जयपुर की धरती, पत्रिका हीट मैप से खुला तापमान का सच' शीर्षक से समाचार प्रकाशित कर जयपुर में बढ़ते तापमान और उसके कारणों को लेकर खुलासा किया गया। इसके बाद नगर निगम ने यह ‘हीट एक्शन प्लान’ तैयार करवाया है। अब निगम अधिकारी इसे धरातल पर लागू करने की तैयारी में जुट गए हैं।

नि:शुल्क तैयार किया..

यह हीट एक्शन प्लान पूरी तरह नि:शुल्क तैयार किया गया है। यह योजना हीट वेव और गर्मियों से निपटने के लिए बेहद कारगर साबित होगी। इसे फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जयपुर में शुरू किया जा रहा है।

  • डॉ. गौरव सैनी, आयुक्त नगर निगम

ये भी पढ़ें

Gas Cylinder Supply: राजस्थान की 1071 अन्नपूर्णा रसोइयों में नियमित होगी गैस सिलेण्डर की सप्लाई, कोई भूखा नहीं रहेगा
जयपुर
Lpg Gas News

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 07:38 am

Published on:

13 Mar 2026 07:11 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur: गर्मी से राहत के लिए बड़ा प्लान, ‘हीट एक्शन’ पायलट प्रोजेक्ट लागू, बनेगा कूलिंग स्टेशन नेटवर्क

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

LPG Shortage: रसोई गैस किल्लत पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने डबल इंजन बीजेपी सरकार पर साधा निशाना

LPG Shortage
जयपुर

गैस सिलेंडर सप्लाई पर कलक्टर की ओर से अच्छी पहल, लाखों परिवारों के लिए फायदे की खबर

LPG cylinders
जयपुर

Rajasthan LPG Crisis: पत्रिका सर्वे का चौंकाने वाला खुलासा, 45% को लंबा इंतजार और 15% को ‘ब्लैक’ ऑफर

Rajasthan LPG Crisis
जयपुर

JDA Good News: जयपुर में बनेंगे ‘सिग्नल-फ्री यू-टर्न’, टोंक रोड-गोपालपुरा बाइपास पर बंद होंगे कट, यहां बनेंगे 4 बॉक्स कल्वर्ट

JDA Good News
जयपुर

Patrika Impact: खबरों से आया बदलाव सुधरी सड़कें और नहरें, हर्षाए खेत-खलिहान, पढ़ें, खबरों का खेती किसानी पर इंपैक्ट

पत्रिका बना किसानों की उम्मीदों का भरोसेमंद मंच, पत्रिका फाइल फोटो
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.