Jaipur: गर्मी से राहत के लिए बड़ा प्लान, ‘हीट एक्शन’ पायलट प्रोजेक्ट लागू, बनेगा कूलिंग स्टेशन नेटवर्क

निगम अधिकारियों के अनुसार, ‘हीट एक्शन प्लान’ शॉर्ट टर्म में ग्रीन शेड लगाने के साथ वाटर स्प्रिंकलर लगाए जाएंगे। लॉन्ग टर्म में इस बार पौधरोपण में विशेष फोकस रहेगा। गर्मी से बचाव के लिए हीट रिफ्लेक्टिव कोटिंग को बढ़ावा दिया जाएगा। शहर में कुलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। शहर में एक कूलिंग स्टेशन तैयार भी हो गया है, अब निगम अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में ऐसे स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है।