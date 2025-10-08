Air Force Day: झुंझुनूं के लाल शहीद सुरेन्द्र मोगा को मिला वायु सेना मेडल, वीरांगना सीमा मोगा ने ग्रहण किया सम्मान

वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह 12 अगस्त को झुंझुनूं के मेहरादासी पहुंचे थे, जहां उन्होंने शहीद सार्जेंट सुरेंद्र मोगा के घर जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और परिवार से मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि, सार्जेंट सुरेंद्र मोगा की शहादत देश के लिए गर्व की बात है। वे भारतीय वायुसेना की वीर परंपरा के सच्चे प्रतीक हैं। भारतीय वायुसेना हमेशा अपने शहीदों के परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी रहेगी। यह संभवत: पहला मौका था जब वायुसेना अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से झुंझुनूं के किसी गांव में शहीद के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे।