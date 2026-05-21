Rajasthan: नींव खुदाई में मिला चांदी का खजाना, साथ लेकर भाग गए 2 मजदूर, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक चांदी की ईंट बरामद नहीं हो सकी है। लगभग 10 किलो वजनी इस ईंट की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ऐसे में मामले को लेकर लोगों की उत्सुकता और चर्चा लगातार बढ़ रही है।इधर, इस चर्चित मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना, शिकायत और कथित सबूत मिलने के बावजूद पुलिस अब तक चांदी की ईंट तक नहीं पहुंच पाई है। लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में चांदी की ईंट कहां गई और किसके पास है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है।