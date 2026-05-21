Rajasthan: नींव खुदाई में मिला चांदी का खजाना, साथ लेकर भाग गए 2 मजदूर, फिर हुआ चौंकाने वाला खुलासा

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पीपाड़ सिटी। शहर के मुथों का बास क्षेत्र में पुराने मकान के जीर्णोद्धार के दौरान नींव खुदाई में मिली करीब 10 किलो वजनी चांदी की ईंट चोरी का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। घटना को करीब एक पखवाड़ा बीत जाने के बावजूद पुलिस अब तक चांदी की ईंट बरामद नहीं कर पाई है। मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई पर भी सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार मुथों का बास क्षेत्र निवासी रोहित जैन अपने पुराने मकान का जीर्णोद्धार करवा रहे थे।
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इसके लिए उन्होंने चिरढ़ाणी निवासी भागीरथ और कोजाराम मेघवाल को मजदूर के रूप में काम पर लगाया था। बताया जा रहा है कि मकान की नींव खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के अंदर से करीब 10 किलो वजनी चांदी की ईंट मिली। आरोप है कि दोनों मजदूर ईंट को अपने साथ ले गए और इस बारे में किसी को जानकारी नहीं दी। बताया जा रहा है कि बाद में चांदी की ईंट के बंटवारे को लेकर दोनों मजदूरों के बीच विवाद हो गया।
इसी दौरान एक मजदूर ने पूरी घटना मकान मालिक रोहित जैन को बता दी। इसके बाद मामला सामने आया और क्षेत्र में तेजी से चर्चा का विषय बन गया। जानकारी के अनुसार मकान मालिक के पास इस पूरे मामले से जुड़े ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग भी मौजूद हैं, जिनमें चांदी की ईंट मिलने और उसे ले जाने की बात सामने आने का दावा किया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद रोहित जैन ने दोनों मजदूरों के खिलाफ पुलिस थाने में चोरी का मामला दर्ज कराया।
पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी, लेकिन अब तक चांदी की ईंट बरामद नहीं हो सकी है। लगभग 10 किलो वजनी इस ईंट की कीमत लाखों रुपए बताई जा रही है। ऐसे में मामले को लेकर लोगों की उत्सुकता और चर्चा लगातार बढ़ रही है।इधर, इस चर्चित मामले में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सूचना, शिकायत और कथित सबूत मिलने के बावजूद पुलिस अब तक चांदी की ईंट तक नहीं पहुंच पाई है। लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि आखिर इतनी बड़ी मात्रा में चांदी की ईंट कहां गई और किसके पास है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों से पूछताछ कर रही है।
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