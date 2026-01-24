जयपुर में मिठाइयों की सजावट से हट रही चांदी की परत, कीमत पर नहीं असर, ग्राहकों की बदलती पसंद

हलवाई सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि महंगाई के दौर में ग्राहकों की पसंद में भी हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। त्योहारों शादी-विवाह और धार्मिक आयोजनों में अब लोग सजावट से ज्यादा मिठाइयों के स्वाद और गुणवत्ता को महत्व दे रहे हैं। गृहणी सुनीता ने बताया कि सादी मिठाइयों में भी वही स्वाद मिलता है। इसलिए चांदी वर्क न होने से कोई खास फर्क महसूस नहीं होता।