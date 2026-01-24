24 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में मिठाइयों की सजावट से हट रही चांदी की परत, कीमत पर नहीं असर, ग्राहकों की बदलती पसंद

जयपुर में चांदी की बढ़ती कीमतों का असर अब मिठाई बाजार पर दिखने लगा है। कई दुकानों पर मिठाइयों में लगने वाला चांदी वर्क सीमित किया जा रहा है। महंगाई के चलते कारोबारी सजावट घटाकर स्वाद और गुणवत्ता पर जोर दे रहे हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

image

विनोद शर्मा

Jan 24, 2026

Silver Varak Fades from Sweets in Jaipur

Silver Varak Fades from Sweets in Jaipur (Photo Patrika Network)

जयपुर: ज्वेलरी के बाद अब चांदी की महंगाई का असर मिठाई बाजार पर भी नजर आने लगा है। जो चमक कभी चांदी वर्क से सजी मिठाइयों की पहचान हुआ करती थी, वह अब धीरे-धीरे हल्की पड़ती दिख रही है।

बता दें कि जयपुर शहर की कई मिठाई दुकानों पर सजावटी चांदी वर्क की मात्रा सीमित की जा रही है। हालांकि, इसका मिठाइयों की कीमत पर फिलहाल कोई असर नहीं पड़ा है। मिठाई कारोबारी माधव सिंह ने बताया कि वर्तमान में चांदी की कीमत तीन लाख रुपए के पार पहुंच चुकी है। ऐसे में पहले की तरह भारी मात्रा में चांदी वर्क लगाना महंगा पड़ता है।

एक चांदी वर्क की गड्डी में करीब 150 पीस आते हैं, जिसकी कीमत छह महीने पहले 600 रुपए थी। जो अब बढ़कर 2500 रुपए तक पहुंच गई है। लागत संतुलन बनाए रखने और ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए सजावट को सीमित कर दिया गया है। कारोबारियों के अनुसार, यह बदलाव केवल सजावटी पहलू तक सीमित है।

ग्राहकों की बदलती पंसद

हलवाई सत्यनारायण शर्मा ने बताया कि महंगाई के दौर में ग्राहकों की पसंद में भी हल्का बदलाव देखने को मिल रहा है। त्योहारों शादी-विवाह और धार्मिक आयोजनों में अब लोग सजावट से ज्यादा मिठाइयों के स्वाद और गुणवत्ता को महत्व दे रहे हैं। गृहणी सुनीता ने बताया कि सादी मिठाइयों में भी वही स्वाद मिलता है। इसलिए चांदी वर्क न होने से कोई खास फर्क महसूस नहीं होता।

बंगाली मिठाइयों पर वर्क लगाना बंद

हमने बंगाली मिठाइयों पर चांदी का वर्क लगाना बंद कर दिया है। कई मिठाइयों पर चांदी के वर्क की मात्रा कम की गई है और कुछ मिठाइयों जिनमें चांदी का वर्क अनिवार्य रूप से होता है। उनकी कीमतों में भी बढ़ोतरी की गई है।
-नवीन हरितवाल, सदस्य, जयपुर हलवाई एसोसिएशन

ये भी पढ़ें

राजस्थान में शादी की उम्र तय, बिजली बिल पर इनको मिलेगी 100 प्रतिशत छूट, भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले
जयपुर
CM Bhajanlal Sharma

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Jan 2026 02:21 pm

Published on:

24 Jan 2026 02:20 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में मिठाइयों की सजावट से हट रही चांदी की परत, कीमत पर नहीं असर, ग्राहकों की बदलती पसंद

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

RGHS: एक माह में अनियमितताओं पर कड़ा शिकंजा, अस्पतालों का टीएमएस ब्लॉक, फार्मेसियों से लाखों की वसूली

RGHS Update Rajasthan doorstep delivery medicines scheme When start a year has passed since announcement pensioners worried
जयपुर

Food Safety: मिलावट के खिलाफ बड़ा प्रहार, अलवर से सप्लाई, जयपुर के खुदरा बाजारों तक पहुंच रहा था मिलावटी पनीर

जयपुर

तेल बाजारों के लिए बड़े मायने रखता है ईरान का भविष्य

ओपिनियन

ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस: शांति की राह या सौदेबाजी?

ओपिनियन

संपादकीय: ट्रंप की ‘शांति परिषद’ और भारत के नए खतरे

ओपिनियन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.