जमीन के झगड़े में बुझ गया घर का चिराग: चाचा-भतीजे के विवाद में युवक को पीटकर ट्रैक्टर से कुचला

गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्रामसभा तुलसीपुर माझा के पूरे अर्जुन मजरे में रविवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां जमीन के पुराने विवाद ने ऐसा खूनी रूप ले लिया कि एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान रिंकू यादव पुत्र लख्खु यादव के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार, रविवार करीब शाम चार बजे रिंकू यादव खेत में लगे कंटीले तारों की निगरानी कर रहा था। तभी विवादित पक्ष के लोग वहां पहुंच गए और कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते मामला हिंसा में बदल गया। और आरोपियों ने लाठी-डंडों से रिंकू पर हमला कर दिया। वह गंभीर रूप से घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। आरोप है कि इसके बाद हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए ट्रैक्टर से उसे कुचल दिया। इस भयावह घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही परिवार के लोग मौके पर पहुंचे। घायल रिंकू को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।