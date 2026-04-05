एमपी में एकतरफा प्यार की प्रताड़ना से परेशान शादीशुदा महिला ने दी जान

परिजनों ने पुलिस को बताया कि शुक्रवार शाम को मामला अचानक बिगड़ गया। आरोप है कि मोनू सेंगर ने ममता के साथ मारपीट की, वहीं बीच-बचाव करने पहुंचे पति राजेंद्र दौहरे पर ईंट से हमला कर दिया गया, जिससे उनके पैर के अंगूठे में चोट आई। ममता के शरीर पर भी कई जगह चोट के निशान पाए गए हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि महिला ने घटना से पहले खुद अपने मोबाइल से भांडेर थाना फोन कर मदद मांगी थी। लेकिन पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही महिला ने यह दुखद कदम उठा लिया।