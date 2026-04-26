एमपी में भीषण गर्मी में बिना एसी के खुले में चारपाइयों पर सोए कलेक्टर-एसपी

जनसंवाद के दौरान बाल्मिक परिवार के बच्चे हिमांशु वाल्मीकि और कामिनी वाल्मीकि ने गर्मी से राहत के लिए घर में पंखा और कूलर न होने की बात कही। बच्चों की बात सुनते ही नरोत्तम मिश्रा ने उन्हें आश्वस्त किया कि जल्द व्यवस्था कराई जाएगी। इसके बाद एक घंटे के भीतर ही उनके घर कूलर पहुंचा दिया गया। चौपाल में पूर्व मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने वार्डवासियों से वन-टू-वन चर्चा कर विभिन्न समस्याओं का मौके पर समाधान किया और कहा कि जनता की सेवा उनकी पहली प्राथमिकता है।