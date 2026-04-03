11 घंटे चले धार्मिक आयोजन में सौ बटुकों का मुंडन, पहने जनेऊ

पूरे आयोजन में बड़ी संख्या में अभिभावक और श्रद्धालु उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चार और हवन की सुगंध से वातावरण आध्यात्मिक ऊर्जा से भर उठा। कार्यक्रम के अंत में सभी बटुकों और उपस्थित श्रद्धालुओं ने सामूहिक रूप से प्रसाद एवं भोजन ग्रहण किया। यह सामूहिक जनेऊ संस्कार न केवल धार्मिक परंपरा का निर्वहन रहा, बल्कि नई पीढ़ी को भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जोडऩे का प्रेरक प्रयास भी साबित हुआ।इस आयोजन से पूर्व शामिल होने वाले बटुकों को सभी धार्मिक परंपरा की जानकारी दी जाती है। वे इस परंपरा के पीछे की वजह बताई जाती है। बटुकों को धार्मिक ज्ञान देकर उन्हें जीवन में सनातन धर्म के प्रति मजबूती से खड़े रहने और विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान में पारंगत किया जाता है।