28 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

धर्म-कर्म

आपस में मिलने से संगठन होगा मजबूत : डॉ मुनि पुलकित

बेंगलूरु डॉ मुनि पुलकित कुमार ठाणा 2 का पदयात्रा करते हुए टीसी पाल्या, केआर पुरम, सीगेहल्ली, काडुगुड़ी, व्हाइटफील्ड, महादेवपुरा सीवी रमननगर, खगदासपुरा, बी नारायणपुरा आदि क्षेत्रों में आगमन हुआ। डोडणकुंडी में प्रवचन देते हुए मुनि ने कहा कि सभी श्रावकों के मन में देवगुरु और धर्म के प्रति अटूट आस्था रहनी चाहिए। प्रत्येक जैन श्रावक [&hellip;]

2 min read
Google source verification

बैंगलोर

image

Bandana Kumari

Mar 28, 2026

बेंगलूरु

डॉ मुनि पुलकित कुमार ठाणा 2 का पदयात्रा करते हुए टीसी पाल्या, केआर पुरम, सीगेहल्ली, काडुगुड़ी, व्हाइटफील्ड, महादेवपुरा सीवी रमननगर, खगदासपुरा, बी नारायणपुरा आदि क्षेत्रों में आगमन हुआ। डोडणकुंडी में प्रवचन देते हुए मुनि ने कहा कि सभी श्रावकों के मन में देवगुरु और धर्म के प्रति अटूट आस्था रहनी चाहिए। प्रत्येक जैन श्रावक को प्रातः प्रभु प्रार्थना एवं रात्रि में शुभ आत्म चिंतन करना चाहिए। जब तक आप लोग आपस में नहीं मिलोगे तब तक समाज, संघ एवं संगठन मजबूत नहीं होगा। वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अब केआर पुरम तेरापंथ सभा का बनना आवश्यक हो गया है। मुनि आदित्य कुमार ने गीत से भाव व्यक्त किया।

तेरापंथ श्रावक समाज ने मुनि की प्रेरणा से जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा, के आर पुरम बनाने का प्रस्ताव पास किया। विनीत बैद, प्रकाशचंद सुखानी ,कमल बैद सुमित गोलछा ,अनुराग जैन ,लोकेश गोलछा आदि ने हस्ताक्षर करते हुए विनोद गोलेछा को संयोजक एवं अनिल पुगलिया को तेरापंथ सभा केआर पुरम के सहसंयोजक के रूप में नियुक्त किया।विवेक बरडिया ने बताया कि मुनि ने पिछले एक वर्ष में बेगलूरु में तेरापंथ श्रावक समाज को संगठित करते हुए यह पांचवीं तेरापंथ सभा का निर्माण करवाया है। तेरापंथ समाज केआर पुरम के संयोजक विनोद गोलछा ने मुनि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए तेरापंथ भवन निर्माण का संकल्प व्यक्त किया एवं समाज जन से इस हेतु सहयोग की अपील की। सहसंयोजक अनिल पुगलिया ने कहा मुनि के श्रम से ईस्ट जोन क्षेत्र के लगभग 300 परिवार एक दूसरे को जानने लगे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही दक्षिण कर्नाटक आंचलिक तेरापंथ महासभा प्रभारी महेंद्र दक से संपर्क करके तेरापंथ महासभा से एफीलिएशन की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। मुनि ने नवरात्रि के निमित्त मंत्र आराधना भी कार्रवाई।

कार्यक्रम में अनुराग जैन, योगेश बैद ,अनमोल पारख ,अंकित जैन, रौनक बरडिया, शिल्पा बच्छावत, देवेंद्र गोलछा, सारिका पुगलिया, पवन कुमार जैन ,संदीप बैद,अलका जैन, नितिन बांठिया, मेघा जैन ,रवि सेठिया ,निता सुखलेचा, मंजू सुखानी ,श्रेयांश बैद, विकास डूंगरवाल, देवचंद सौरभ हीरावत, विनीत बैद, नेहा हीरावत, निलेश सुराणा, सुधा कठौतिया ,हेमलता बैद आदि मौजूद थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

28 Mar 2026 07:12 pm

Hindi News / Astrology and Spirituality / Dharma Karma / आपस में मिलने से संगठन होगा मजबूत : डॉ मुनि पुलकित

बड़ी खबरें

View All

धर्म-कर्म

धर्म/ज्योतिष

ट्रेंडिंग

मारुति साईंधाम में श्रीराम व मारुतीनंदन के गूंजे जयकारे

धर्म-कर्म

झांकियों में सुशोभित होंगे भगवान महावीर के सिद्धांत

धर्म-कर्म

विश्व नवकार मंत्र दिवस का आयोजन 9 अप्रेल को

धर्म-कर्म

अलवर की सेंट्रल जेल में गूंज रहे हैं माता के जयकारे

अलवर

खग्रास चंद्र ग्रहण आज… किसी भी ग्रहण के सूतक काल में भी बंद नहीं होते श्री दादाजी धाम के पट

Lunar eclipse
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.