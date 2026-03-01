आपस में मिलने से संगठन होगा मजबूत : डॉ मुनि पुलकित

तेरापंथ श्रावक समाज ने मुनि की प्रेरणा से जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा, के आर पुरम बनाने का प्रस्ताव पास किया। विनीत बैद, प्रकाशचंद सुखानी ,कमल बैद सुमित गोलछा ,अनुराग जैन ,लोकेश गोलछा आदि ने हस्ताक्षर करते हुए विनोद गोलेछा को संयोजक एवं अनिल पुगलिया को तेरापंथ सभा केआर पुरम के सहसंयोजक के रूप में नियुक्त किया।विवेक बरडिया ने बताया कि मुनि ने पिछले एक वर्ष में बेगलूरु में तेरापंथ श्रावक समाज को संगठित करते हुए यह पांचवीं तेरापंथ सभा का निर्माण करवाया है। तेरापंथ समाज केआर पुरम के संयोजक विनोद गोलछा ने मुनि के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए तेरापंथ भवन निर्माण का संकल्प व्यक्त किया एवं समाज जन से इस हेतु सहयोग की अपील की। सहसंयोजक अनिल पुगलिया ने कहा मुनि के श्रम से ईस्ट जोन क्षेत्र के लगभग 300 परिवार एक दूसरे को जानने लगे हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्द ही दक्षिण कर्नाटक आंचलिक तेरापंथ महासभा प्रभारी महेंद्र दक से संपर्क करके तेरापंथ महासभा से एफीलिएशन की प्रक्रिया को पूरा करवाया जाएगा। मुनि ने नवरात्रि के निमित्त मंत्र आराधना भी कार्रवाई।