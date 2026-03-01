मारुति साईंधाम में श्रीराम व मारुतीनंदन के गूंजे जयकारे

बेंगलूरुरामनवमी के अवसर पर तुमकूरु रोड स्थितअड़कमारनहल्ली के मारुति साईंधाम मंदिर में विशेष पूजा-अर्चना की गई।सुबह से ही भक्त मंदिर पहुंचने लगे। जैसे-जैसे समय बीतता गया, मंदिर भक्तों से भर गया और पहली महाआरती के समय पूरा वातावरण जय श्री राम -जय श्री राम के जयघोष से गूंज उठा। मंदिर के प्रभारी शिवलाल ने बताया कि रामनवमी पर सभी भक्तों ने पूजा-अर्चना और आरती का लाभ उठाया। विशेष प्रसाद पानका और कोसंबरी पूरे दिन वितरित किया गया और मंदिर भी पूरे दिन खुला रहा।