वैदिक सनातन संस्कृति में ही विश्व के कल्याण का मार्ग – चिन्न जीयर स्वामी

अलवर. शहर के कालाकुआं वेंकटेश बालाजी दिव्य धाम मंदिर ट्रस्ट में सोमवार को स्टैचू आफ इक्वलिटी हैदराबाद के संस्थापक चिन्न जीयर का आगमन हुआ। उन्होंने भक्तों को संबोधित करते हुए कहा कि आज जहां संपूर्ण विश्व बारूद के ढेर पर एक दूसरे को मरने मरने पर तुला हुआ है वहां भारत में संपूर्ण शांति है यह सनातन की ही ताकत है।उन्होंने कहा कि जीवन में विपत्ति आने पर भगवान के चरणों में और विश्वास रखना चाहिए क्योंकि विपत्ति में केवल भगवान ही सहायक है सुख के सब साथी होते हैं। माता कुंती ने दुख मांगा था इसलिए के साथ और हम भगवान के पास अपना दुख मिटाने की प्रार्थना करते हैं। भगवान को मंदिर दैवालय में जाकर मन को शांति मिलती है क्योंकि भगवान केवल सुनते हैं सुनाते नहीं। सनातन धर्म में ही शान्ति है अन्यत्र कहीं नहीं।