Hanuman Jayanti 2026 Upay : इन 5 उपायों से बरसेगी हनुमान जी की कृपा, हर संकट से मिलेगी मुक्ति

Hanuman Jayanti 2026 Upay : हनुमान जयंती के 5 चमत्कारी उपाय (फोटो सोर्स: Gemini AI)
Hanuman Jayanti 2026 Upay: यूं तो हनुमान जी की भक्ति के लिए हर दिन खास है, लेकिन हनुमान जयंती (जन्म उत्सव) का अवसर वह सुनहरी चाबी है जिससे आप अपनी फूटी किस्मत का ताला भी खोल सकते हैं। साल 2026 में 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इस खास दिन पर यदि आप सही समय और सही विधि से बजरंगबली को मना लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।
ज्योतिष शास्त्र और पुराणों के अनुसार, हनुमान जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं, जो आज भी इस पृथ्वी पर साक्षात विराजमान हैं। भगवान राम ने उन्हें भक्तों के कष्ट हरने का वरदान दिया था। अगर आप भी बीमारियों, शत्रुओं या कंगाली से परेशान हैं, तो इस हनुमान जयंती ये उपाय जरूर आजमाएं।
वैसे तो हनुमान जी की पूजा कभी भी की जा सकती है, लेकिन जयंती के दिन दोपहर 11:00 बजे से 1:00 बजे के बीच पूजा करने का फल हजार गुना बढ़ जाता है। इस मध्यान काल में ही हनुमान जी का प्राकट्य माना जाता है।
अगर घर में कोई लंबे समय से बीमार है, तो लाल वस्त्र पहनकर दक्षिणमुखी हनुमान जी (जिनका मुख दक्षिण दिशा की ओर हो) के पास जाएं।
क्या करें: आटे का एक दीपक बनाएं, उसमें घी डालें और दो फूल वाली लौंग व एक इलायची रखें।
मंत्र: "नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा" चौपाई का जप करते हुए दीपक जलाएं। 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय असाध्य रोगों में भी राहत दिलाने वाला माना जाता है।
अगर आपके विरोधी आपके काम बिगाड़ रहे हैं, तो यह उपाय अचूक है।
क्या करें: एक जटा वाला नारियल लें, उस पर काला कपड़ा और काला धागा लपेटें। सरसों के तेल का दीपक जलाकर हनुमान जी को अर्पित करें।
मंत्र: "ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय पराक्रमाय हुं फट् स्वाहा" का जप करें। इससे शत्रुओं का षड्यंत्र विफल हो जाता है।
मेहनत के बाद भी पैसा नहीं टिक रहा? तो हनुमान जी को महावीरा अर्पित करें।
विधि: चमेली का तेल या देसी घी लेकर उसमें मोटा पीला सिंदूर मिलाएं और प्रभु के पूरे विग्रह (शरीर) पर लेपन करें। उन्हें तुलसी दल के साथ बेसन के लड्डू, पान का पत्ता और सुपारी चढ़ाएं। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने से वे अति प्रसन्न होते हैं और भक्त को वैभव का आशीर्वाद देते हैं।
जिन घरों में कलेश रहता है या 'ऊपरी हवा' का डर हो, वहां यह सरल प्रयोग करें।
उपाय: हनुमान जी को 11 लाल फूलों की माला अर्पित करें। यह 11 फूल एकादश रुद्र (हनुमान जी के 11वें अवतार होने का प्रतीक) के रूप में आपकी और आपके परिवार की रक्षा करेंगे।
हनुमान जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल रास्ता 'राम नाम' है।
विधि: जयंती के दिन दोपहर 11 से 1 बजे के बीच "श्री राम, जय राम, जय जय राम" का निरंतर जाप करें। जहां राम कथा या राम नाम का संकीर्तन होता है, वहां हनुमान जी अदृश्य रूप में स्वयं उपस्थित रहते हैं।
हनुमान जयंती पर बजरंग बाण का पाठ करना बहुत शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन ध्यान रहे, इसका पाठ केवल तभी करें जब आप किसी बहुत बड़े संकट में हों। इसे बिना किसी ठोस कारण के बार-बार नहीं करना चाहिए। पाठ के दौरान शुद्धता का पूरा ख्याल रखें और तामसिक भोजन (प्याज, लहसुन, मांस-मदिरा) से पूरी तरह दूर रहें।
हनुमान जी भाव के भूखे हैं। यदि आप पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इनमें से कोई भी उपाय करते हैं, तो यकीन मानिए, 2026 की यह हनुमान जयंती आपके जीवन में खुशियों का नया अध्याय शुरू कर देगी।
अस्वीकरण (Disclaimer): इस लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यहां दी गई ज्योतिष, वास्तु या धार्मिक जानकारी मान्यताओं और विभिन्न स्रोतों पर आधारित है। हम इसकी पूर्ण सटीकता या सफलता की गारंटी नहीं देते हैं। किसी भी उपाय, सलाह या विधि को अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या विद्वान से परामर्श अवश्य लें।
बड़ी खबरेंView All
धर्म-कर्म
धर्म/ज्योतिष
ट्रेंडिंग