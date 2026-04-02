Hanuman Jayanti 2026 Upay : इन 5 उपायों से बरसेगी हनुमान जी की कृपा, हर संकट से मिलेगी मुक्ति

Hanuman Jayanti 2026 Upay: यूं तो हनुमान जी की भक्ति के लिए हर दिन खास है, लेकिन हनुमान जयंती (जन्म उत्सव) का अवसर वह सुनहरी चाबी है जिससे आप अपनी फूटी किस्मत का ताला भी खोल सकते हैं। साल 2026 में 2 अप्रैल को हनुमान जयंती मनाई जाएगी। इस खास दिन पर यदि आप सही समय और सही विधि से बजरंगबली को मना लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती।