Mahakali Chalisa in hindi : महाकाली की इस छोटी सी स्तुति में है गजब की शक्ति

Mahakali Chalisa in hindi : जिंदगी में कभी-कभी हम ऐसे मोड़ पर आकर खड़े हो जाते हैं, जहां चारों तरफ मुश्किलें और विरोधी नजर आते हैं। कभी अनजाना डर सताता है, तो कभी कोई अपना ही पीठ पीछे वार करने लगता है। अगर आप भी किसी ऐसी ही नकारात्मक ऊर्जा या शत्रुओं से घिरे हैं, तो घबराइए मत। सनातन धर्म में मां महाकाली (Mahakali Chalisa) को काल का भी काल कहा गया है। उनकी एक छोटी सी स्तुति (महाकाली चालीसा) में वह सामर्थ्य है कि बड़े से बड़ा संकट पल भर में हवा हो जाए।