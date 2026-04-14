केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिया कृषि मंत्र, शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान

रायसेन में आयोजित राष्ट्रीय कृषि मेले में शामिल होन जा रहे कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी को पुलिस ने सोमवार को बैरिकेड्स लगाकर रास्ते में ही रोक लिया। इस दौरान रायसेन रोड पर भोपाल के आनंद नगर में कांग्रेस नेताओं की बहस भी हुई लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे नहीं बढऩे दिया। पटवारी को रोकने के लिए पुलिस ने कड़े इंतजाम किए थे। कड़ी सुरक्षा के बीच आखिकार पटवारी को यहीं से वापस लौटना पड़ा। इसके बाद पटवारी ने पीसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश में तालिबानी शासन के आरोप लगाए। कहा, वे किसान के बेटे हैं और मेले में शामिल होना उनका हक था। प्रशासन को पत्र लिखकर मेले में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। मेले में जाने से उन्हें रोकना दुर्भाग्यपूर्ण है।