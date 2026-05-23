MP में कुएं में नहाने उतरी 3 मासूम बच्चियों की डूबने से मौत, गांव में पसरा मातम

ग्रामीणों ने बच्चियों के शव को कुएं से निकालने के बाद पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने पर गढ़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस की शुरआती जांच में सामने आया है कि कुएं पर सुरक्षा के लिए मुंडेर नहीं थी और पानी तक पहुंचने के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था भी नहीं थी। वहीं, ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में नल-जल योजना अब तक पूरी नहीं हो पाई है जिस कारण लोग मजबूरी में एक किलोमीटर दूर वाले कुएं से पानी भरने जाते हैं। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम के बाद शव परिजनों को सौंपे जाएंगे।