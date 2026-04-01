शिवराज सिंह चौहान का किसानों के लिए बड़ा ऐलान, MP में खुलेंगी 55 दाल मिलें, MSP पर होगी दलहन की खरीदी

आयोजन में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान (Agriculture Minister Shivraj Singh Chouhan) ने भी बड़ी घोषण की। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले समय में एमपी को हॉर्टिकल्चर का हब बनाना है। उन्होंने कहा कि किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक होता है, लेकिन आधुनिक तकनीक और कृषि पद्धतियों को सीखने-समझने का अवसर मिलेगा। विकसित कृषि बिना, किसान की आय बढ़ाए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। शिवराज ने कहा कि महोत्सव में टॉप वैज्ञानिक आएं हैं, प्रगतिशील किसान आए हैं। यहां 20 विषयों पर चर्चा होगी और एंटीग्रेटेड और फायदे की खेती पर बात होगी। उन्होंने कहा कि हम हर राज्य का कृषि रोडमैप बना रहे हैं, कई राज्यों में शुरुआत कर दी है। हम इस क्षेत्र को हॉर्टिकल्चर का हब बनाना चाहते हैं, खेती से लेकर फूड प्रोसेसिंग तक के प्रयास कर रहे हैं। भारत सरकार ने मध्य प्रदेश में 55 दाल मिलें खोलने का फैसला किया है। भारत सरकार दलहन (Pulses) को एमएसपी (MSP) पर खरीदेगी।