जल्द शुरू होगा MP का फेमस ’90 डिग्री ओवरब्रिज’, रि‑डिजाइन को लेकर आया बड़ा अपडेट

रेलवे और पीडब्लूडी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि ओवरब्रिज के रेडियस को बढ़ाकार 2.5 मीटर किया जाएगा जो वर्तमान में 2 मीटर है। ऐसा करने से ब्रिज की चौड़ाई साढ़े 8 मीटर से बढ़कर 10.5 या 11 मीटर के आसपास पहुंच जाएगी। पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों की माने तो री-डिजाइन के बाद ब्रिज के मोड़ से भारी और सभी प्रकार के वाहन आराम से गुजर सकेंगे। इस ओवरब्रिज का नया डिजाइन रेलवे द्वारा अगले हफ्ते की शुरुआत में मिल जाएगा। ये मिल जाने के करीब चार से पांच दिन के बाद री-डिजाइन का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे काम में समन्वय बना रहेगा और समय पर सुधार पूरा होने की उम्मीद है।