जल्द शुरू होगा MP का फेमस ’90 डिग्री ओवरब्रिज’, रि‑डिजाइन को लेकर आया बड़ा अपडेट

Re-design of Famous 90 Degree Aishbagh Overbridge (Patrika.com)
90 Degree bridge : मध्य प्रदेश के भोपाल में बने 90 डिग्री वाले ऐशबाग ओवरब्रिज (Aishbagh Overbridge) ने पिछले साल पूरे देश में काफी सुर्खियां बटोरी थी। सोशल मीडिया पर ये ओवरब्रिज जमकर ट्रोल किया गया और इसपर कई मीम्स भी बनाए गए थे। हालांकि, ताजा आई अपडेट के अनुसार, इस ओवरब्रिज को जल्द ही री-डिजाइन कर आम जनता के लिए खोला जाएगा।
एक उच्चस्तरीय बैठक में मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग (PWD) और रेलवे के बीच चल रही खींचतान को खत्म किया गया और ओवरब्रिज के री-डिजाइन को सहमति दे दी गई। बता दें कि पीडब्ल्यूडी और रेलवे के बीच लंबे समय से ब्रिज के डिजाइन को लेकर मतभेद बने हुए थे। इसमें सबसे रोचक बात ये है कि जिस कंस्ट्रक्शन कंपनी ने इस ब्रिज को बनाया वही कंपनी इसका री डिजाइन भी करेगी। (MP news)
रेलवे और पीडब्लूडी की मीटिंग में फैसला लिया गया कि ओवरब्रिज के रेडियस को बढ़ाकार 2.5 मीटर किया जाएगा जो वर्तमान में 2 मीटर है। ऐसा करने से ब्रिज की चौड़ाई साढ़े 8 मीटर से बढ़कर 10.5 या 11 मीटर के आसपास पहुंच जाएगी। पीडब्लूडी विभाग के अधिकारियों की माने तो री-डिजाइन के बाद ब्रिज के मोड़ से भारी और सभी प्रकार के वाहन आराम से गुजर सकेंगे। इस ओवरब्रिज का नया डिजाइन रेलवे द्वारा अगले हफ्ते की शुरुआत में मिल जाएगा। ये मिल जाने के करीब चार से पांच दिन के बाद री-डिजाइन का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे काम में समन्वय बना रहेगा और समय पर सुधार पूरा होने की उम्मीद है।
ओवरब्रिज की जांच में ये भी पाया गया था कि इसके पास से मेट्रो लाइन भी गुजर रही है। इसी कारण ऐशबाग ओवरब्रिज का रेडियस बढ़ाने को लेकर विवाद हो गया था। इस कारण भी ब्रिज के नए डिजाइन को बनाने में भी देरी हुई। हालांकि, अब रेलवे और लोक निर्माण विभाग के बीच समन्वय की स्थिति बन चुकी है और बहुत जल्द इस ब्रिज को री-डिजाइन के बाद खोला जाने वाला है।
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