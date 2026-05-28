भोपाल में घर-घर होगा ‘आधार कार्ड’ का वेरिफिकेशन, शतकवीरों के घर होगी पड़ताल

Aadhaar Card Verification: मध्यप्रदेश के भोपाल शहर में यूआइडीएआइ की सूची में 100 वर्ष की उम्र पार करने वाले नागरिकों के आधार का सत्यापन कराना बाकी है। 100 साल की उम्र आज के समय में किसी सपने की तरह है, लेकिन जिले में ऐसे 1264 नागरिक हैं। इसके लिए इनकी पड़ताल की जाएगी। अब यूआइडीएआइ के साथ जिला प्रशासन के अफसर इन शतकवीरों की पड़ताल के लिए काम शुरू कर रहे हैं। इसके बाद ये भी पता चलेगा की कि जिले में 100 वर्ष की उम्र पार करने वाले कितने नागरिक है।