28 मई 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

भोपाल में ‘मेट्रो’ के लिए टूटेंगी ’40 साल’ पुरानी दुकानें, प्रशासन का नोटिस जारी

Bhopal Metro Rail Station: कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि लीज पर दुकानें दे दें, लेकिन हमें इस तरह से न हटाएं। यहां मेट्रो स्टेशन के लिए 30 दुकानें हटाई जाएगी।

2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Astha Awasthi

May 28, 2026

Bhopal Metro Rail Station:

Bhopal Metro Rail Station: (Photo Source - Patrika)

Bhopal Metro Rail Station:एमपी के भोपाल शहर में मेट्रो रेल स्टेशन के लिए रोशनपुरा मिंटो हॉल के सामने की 40 साल पुरानी दुकानों को तोड़ा जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन व मेट्रो ने नोटिस दे दिए है। इसमें मुआवजा देने की बात है, लेकिन दुकानदार मुआवजा नहीं चाहते। उनका कहना है कि 40 साल से ये हमारा भरण पोषण कर रही है, ऐसे में हमें विस्थापित किया जाए। दुकान के बदले दुकान दी जाए। इसके लिए दुकानदारों ने जिला प्रशासन के पास निवेदन किया है।

कलेक्टर को दिए आवेदन में बताया कि लीज पर दुकानें दे दें, लेकिन हमें इस तरह से न हटाएं। यहां मेट्रो स्टेशन के लिए 30 दुकानें हटाई जाएगी। गौरतलब है कि मेट्रो की भदभदा से रत्नागिरी तक ब्लू लाइन के रोशनपुरा मेट्रो स्टेशन का काम होना है।

अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन से पहले सुधार की मांग

मेट्रो ट्रेन के भोपाल स्टेशन से पुल पातरा के बीच अंडरग्राउंड लाइन काम करते हुए बढ़ने में शालीमार ट्रेड सेंटर के पास टूटी सीवेज लाइन बड़ी दिक्कत बनेगी। खुद ट्रेड सेंटर के मालिक दशरत तलरेजा ने इसकी आशंका जताते हुए, लाइन दुरूस्त कराने के बाद अंडरग्राउंड लाइन निकालने की अपील की। ट्रेड सेंटर के नीचे मेट्रो की दो टनल बनेगी यहां 135 दुकान, कार्यालय, शो रूम तक है। आशंका जताई गई कि अंडरग्राउंड मेट्रो का काम ट्रेड सेंटर से नीचे पहुंचेगा तो ये सीवेज 24 मीटर गहराई में उतरेगा। सीवेज जमा रहने से कॉम्प्लेक्स की नींव भी कमजोर हो रही है और ये भवन को प्रभावित करेगी।

हटाई गईं 85 झुग्गिया

जिला प्रशासन व नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई में छोला रेलवे लाइन के पास 85 झुग्गियों को हटाया गया। इन्हें हटाने के लिए रेलवे ने प्रक्रिया की थी। जिस जगह झुग्गियां बना ली थी वह रेलवे की जमीन है। यहां हाल में ही तेजी से जमीन पर कब्जा करने के लिए झुग्गियां बनाई जा रही थी। रेलवे ने जिला प्रशासन व नगर निगम की मदद से इन झुग्गियों को हटवाया। इस दौरान पुलिस बल उपस्थित रहा।

मेट्रो निर्माणः पानी की सप्लाई रहेगी ठप

राजधानी में चल रहे विकास कार्यों के दौरान पाइपलाइन टूटने से आज (गुरुवार) शहर के कई बड़े इलाकों में जलप्रदाय प्रभावित रहेगा। पहली घटना टूबा कॉलेज के पास की है, जहां एनएचएआई द्वारा आशाराम तिराहे से रत्नागिरी तक सड़क निर्माण के दौरान 180 एमएम व्यास की मुख्य पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई।

इस वजह से पलासी उच्च स्तरीय टंकी से जुड़े क्षेत्रों जैसे कमलेश नगर, शंकर नगर बस्ती, राज नगर और भारती स्टेट आदि में आज (गुरुवार) पानी की सप्लाई नहीं होगी। दूसरी तरफ, डीआईजी बंगले के पास मेट्रो कार्य के दौरान एक और पाइपलाइन टूट गई। इसके चलते आरिफ नगर, करोंद, शिवशक्ति कॉलोनी और जवाब नगर जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में भी जलापूर्ति प्रभावित हो सकती है। निगम प्रशासन ने सुधार कार्य शुरू कर दिया है।

ये भी पढ़ें

गिरिबाला सिंह के घर पहुंची सीबीआई, ट्विशा केस में गिरफ्तारी कभी भी, देखें अपडेट्स
भोपाल
Twisha Sharma death case

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

28 May 2026 04:34 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / भोपाल में ‘मेट्रो’ के लिए टूटेंगी ’40 साल’ पुरानी दुकानें, प्रशासन का नोटिस जारी

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

भोपाल में घर-घर होगा ‘आधार कार्ड’ का वेरिफिकेशन, शतकवीरों के घर होगी पड़ताल

Aadhaar Card Verification:
भोपाल

Breaking: टि्वशा की सास ‘गिरिबाला सिंह’ गिरफ्तार, अब होगी कड़ी पूछताछ

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

मशहूर उर्दू शायर बशीर बद्र का 91 साल की उम्र में निधन, भोपाल में ली आखरी सांस

Renowned Urdu poet Bashir Badr passes away at the age of 91 in Bhopal mp news
भोपाल

टि्वशा मौत मामले पर चौंकाने वाला दावा ! बारात के दिन की थी ’10 लाख’ की डिमांड

Twisha Sharma Death Case:
भोपाल

बिगड़े शनि को साध रहीं गिरिबाला सिंह! बंगले से बाहर आकर कुत्ते को कराया भोजन

Twisha Sharma mother in law Giribala Singh performed Shani Puja
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.