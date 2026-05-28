भोपाल में ‘मेट्रो’ के लिए टूटेंगी ’40 साल’ पुरानी दुकानें, प्रशासन का नोटिस जारी

मेट्रो ट्रेन के भोपाल स्टेशन से पुल पातरा के बीच अंडरग्राउंड लाइन काम करते हुए बढ़ने में शालीमार ट्रेड सेंटर के पास टूटी सीवेज लाइन बड़ी दिक्कत बनेगी। खुद ट्रेड सेंटर के मालिक दशरत तलरेजा ने इसकी आशंका जताते हुए, लाइन दुरूस्त कराने के बाद अंडरग्राउंड लाइन निकालने की अपील की। ट्रेड सेंटर के नीचे मेट्रो की दो टनल बनेगी यहां 135 दुकान, कार्यालय, शो रूम तक है। आशंका जताई गई कि अंडरग्राउंड मेट्रो का काम ट्रेड सेंटर से नीचे पहुंचेगा तो ये सीवेज 24 मीटर गहराई में उतरेगा। सीवेज जमा रहने से कॉम्प्लेक्स की नींव भी कमजोर हो रही है और ये भवन को प्रभावित करेगी।