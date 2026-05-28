एमपी में 4 लाख शिक्षकों और छात्रों के लिए अच्छी खबर, बढ़ सकती हैं गर्मियों की छुट्टियां

MP School Holiday: मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में पदस्थ 4 लाख शिक्षकों और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी के कारण ग्रीष्मकालीन अवकाश में बढ़ोतरी हो सकती है। स्कूल शिक्षा विभाग ग्रीष्मकालीन अवकाश को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहा है। हालांकि अभी इसे लेकर कोई आधिकारिक आदेश जारी नहीं हुआ है लेकिन माना जा रहा है कि जल्द ही छुट्टियों का तोहफा देते हुए आधिकारिक आदेश जारी किया जा सकता है। बता दें कि मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल ने मध्य प्रदेश शासन के स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह से भेंट कर प्रदेश में भीषण गर्मी को देखते हुए शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के ग्रीष्मकालीन अवकाश 30 जून तक बढ़ाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा था।