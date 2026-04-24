MP में ‘लव मैरिज’ के बदले बुजुर्ग को पिलाई पेशाब, वायरल की वीडियो, 6 गिरफ्तार

डीजीपी के निर्देश के बाद राजगढ़ एसपी ने राजगढ़ से पुलिस की दो टीमें भेजी। दोनों टीमो ने रायसेन और विदिशा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से छह आरोपी सहित घटना में उपयोग ली गई कार भी जब्त कर ली। पुलिस टीम ने तीन आरोपी रायसेन के सलामतपुर थाना क्षेत्र से और तीन अन्य विदिशा से पकड़े हैं। मामले में बिहारीलाल की शिकायत पर वीरेंद्र, मलखान, धूलजी, रोडजी, खन्ना और लक्क्ष्ण सभी के खिलाफ मारपीट, गाली गलौज सहित बीएनएस की धारा-133 (किसी को सार्वजनिक अपमानित करना) के तहत मामला दर्ज किया है। सभी आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी मलखान के पास से घटना में उपयोग ली गई कार भी बरामद कर ली है।