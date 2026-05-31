एमपी की बेटी अंजना ने रचा इतिहास, माउंट एवरेस्ट पर फहराया तिरंगा

ये भी बता दें कि, अंजना यादव 8 खेलों में राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी हैं। वो अब तक देश की करीब 24 चोटियों पर चढ़ चुकी हैं। अंजना ने माउंट यू नाम पीक 20 हजार फीट, माउंट कालापट्टर पीक 18192 फीट, माउंट गोकू पीक 17929 फीट, माउंट एवरेस्ट बेस कैंप 17598 फीट, माउंट फ्रेंडशिप पीक 17346 फीट, माउंट रेनोक पीक 16023 फीट और माउंट पतासु पीक 13800 फीट पर तिरंगा फहराया है। उन्होंने 19 किमी गंगा राफ्टिंग भी की है। अंजना ऑल ओवर गेम्स में 17 बार नेशनल लेवल पर खेल चुकी हैं। उन्होंने खो-खो, कबड्डी, ताइक्वांडो, विसवाल जैसे खेलों में भी भाग लिया है।