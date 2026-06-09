रतलाम में कृषि विभाग की छह खाद फर्मो पर बड़ी कार्रवाही

खेड़ीबजरंगगढ़ में मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित

कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देशानुसार उप संचालक कृषि आरके सिंह के मार्गदर्शन में खेड़ीबजरंगगढ़ ग्राम पंचायत में कृषि विस्तार अधिकारी आरएलडी द्वारा किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए। इस अवसर पर किसानों को मृदा परीक्षण के महत्व, फसलों में संतुलित मात्रा में उर्वरकों के उपयोग तथा भूमि की उर्वरता बनाए रखने संबंधी जानकारी दी गई। किसानों को बताया गया कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड के अनुसार उर्वरकों का उपयोग करने से फसल उत्पादन बढ़ता है तथा मिट्टी की गुणवत्ता भी सुरक्षित रहती है।