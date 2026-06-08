अधिकारी मैदान से गायब : रतलाम में खाद के लिए किसान परेशान

किसानों ने चिंता जताई कि खाद की व्यवस्था में देरी से उनकी खरीफ फसलों की बुवाई प्रभावित हो सकती है। किसानों ने अपनी इस परेशानी को लेकर डीएमओ प्रवीण मुंदड़़ा को मोबाइल पर सूचना दी। डीएमओ प्रवीण मुंदड़़ा ने किसानों की शिकायत मिलने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि शनिवार को बैंक बंद होने के कारण गोदाम कर्मचारी सोमवार को राशि जमा कराने गया था, जिसके चलते गोदाम खुलने में कुछ देरी हो गई। मुंदड़़ा ने आश्वस्त किया कि भविष्य में इस प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उर्वरक गोदाम निर्धारित समय पर खुलें। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि ऐसे महत्त्वपूर्ण समय में उर्वरक उपलब्धता और वितरण व्यवस्था को सुचारू रखा जाए।