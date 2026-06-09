PoK Crisis: तस्लीमा अख्तर ने पाकिस्तानी सरकार और सेना को घेरा, कहा- इंटरनेट बंद करने से नहीं छिपेंगे जुल्म

क्षेत्र में मीडिया की आजादी और राजनीतिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों पर निशाना साधते हुए अख्तर ने कहा कि वहां सच लिखने और बोलने वाले पत्रकारों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। इसके साथ ही वहां चुनाव जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को भी अनिश्चितता के भंवर में डाल दिया गया है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर से ऐसी कई वीडियो फुटेज सामने आई हैं, जिनमें नागरिकों की हत्या और उन पर किए जा रहे जुल्म साफ देखे जा सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर न केवल घाटी में बल्कि लंदन समेत दुनिया के कई बड़े शहरों में पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। (इनपुट: ANI)

