PoK में बगावत का तूफान: पाक सेना की गोलीबारी से उबला आक्रोश, जानिए हड़ताल की पूरी दास्तान

PoK Protests: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK Protests) में इन दिनों सड़कें नारों से गूंज रही हैं । स्थानीय लोग शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध जता रहे हैं। अवामी एक्शन कमेटी (AAC) ने 29 सितंबर को पूरे इलाके में हड़ताल बुलाई, जो अनिश्चितकालीन हो सकती है। हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से दमन का जवाब मिला है। यह आंदोलन दशकों की उपेक्षा का नतीजा है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर( Pakistan Occupied Kashmir) के लोग राजनीतिक अधिकारों और आर्थिक सुविधाओं से वंचित महसूस कर रहे हैं। AAC (Awami Action Committee) एक नागरिक संगठन है, ने हाल ही में लाखों लोगों को जोड़ा है। उनका कहना है कि पाकिस्तान ने वादे पूरे नहीं किए। मुजफ्फराबाद से लेकर कोटली और रावालाकोट तक प्रदर्शन हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहे हैं, जहां लोग पाक सेना के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। यह हड़ताल 'शटर डाउन' (PoK Strike) और 'व्हील जाम' का रूप ले चुकी है, जिससे दुकानें बंद हैं और यातायात ठप है।