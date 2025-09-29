पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु, आधी रात से इंटरनेट बंद और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात

पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु (फोटो- एक्स वीडियो स्क्रीनशॉट)
पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में एक प्रचंड नागरिक आंदोलन की नींव रखी जा चुकी है। लंबे समय से पीओके में सरकार के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में अवामी एक्शन कमेटी ने आज इस क्षेत्र में शटर-डाउन और व्हील-जैम हड़ताल का एलान किया है जो अनिश्चित समय तक चलने वाली है। इसका मतलब है कि इसे पूरे इलाके में आज के बाद से जब तक हड़ताल न खत्म हो तब तक दुकानें और बाज़ारों को बंद कर दिया जाएगा और गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। इस एलान के बाद से ही पाकिस्तान सरकार तनाव में है और इसे रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए है।
सरकार ने इलाके में नियंत्रण बनाए रखने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात कर दिया है। इसके साथ ही भड़काउ कंटेंट और विवादित संदेशों को फैलने से रोकने के लिए आधी रात से इलाके में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पिछले कई दिनों से चल रहे इस प्रदर्शन के दौरान रविवार रात आजादी के नारे भी लगाए गए। शनिवार को पीओके के कई शहरों में आंदोलनकारियों द्वारा फ्लैग मार्च भी निकाला गया। इसे देखते हुए सरकार ने पीओके में सुरक्षा बढ़ाई और पिछले दो दिनों से पीओके के शहरों के प्रमुख रास्तों को बंद कर दिया।
अवामी एक्शन कमेटी एक नागरिक समाज गठबंधन है जिसे हाल ही के महीनों में लोगों का भारी समर्थन मिला है। दशकों से हो रही राजनीतिक अनदेखी और आर्थिक उपेक्षा का हवाला देते हुए इस गठबंधन ने लोगों को एकजुट किया है। इस गठबंधन ने एक 38-सूत्रीय चार्टर तैयार कर सरकार से संरचनात्मक सुधारों की मांग की है। इन मांगों में पीओके की असेंबली में पाकिस्तानी कश्मीर शरणार्थियों के लिए आरक्षित 12 विधायी सीटें खत्म करने के अलावा सब्सिडी वाला आटा, मंगला जलविद्युत परियोजना से जुड़े बिजली के उचित टैरिफ (किराये), और इस्लामाबाद द्वारा किए गए लंबे समय से लंबित सुधारों को लागू करने की मांग शामिल है।
अवामी एक्शन कमेटी के नेता शौकत नवाज़ मीर ने मुजफ्फराबाद में भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, हमारा यह आंदोलन किसी भी संस्था या संगठन के खिलाफ़ नहीं है। हम तो सिर्फ़ उन बुनियादी अधिकारों की मांग कर रहे हैं जो पिछले 70 से ज़्यादा सालों से हमारे लोगों को नहीं दिए गए हैं। मीर ने आगे कहा, अब बहुत हो गया, अब या तो हमें हमारा अधिकार दीजिए, नहीं तो लोगों के गुस्से का सामना करने के लिए तैयार रहिए।
