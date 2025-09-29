पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरु, आधी रात से इंटरनेट बंद और भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात

पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में एक प्रचंड नागरिक आंदोलन की नींव रखी जा चुकी है। लंबे समय से पीओके में सरकार के विरोध में प्रदर्शन चल रहा है। इसी कड़ी में अवामी एक्शन कमेटी ने आज इस क्षेत्र में शटर-डाउन और व्हील-जैम हड़ताल का एलान किया है जो अनिश्चित समय तक चलने वाली है। इसका मतलब है कि इसे पूरे इलाके में आज के बाद से जब तक हड़ताल न खत्म हो तब तक दुकानें और बाज़ारों को बंद कर दिया जाएगा और गाड़ियों की आवाजाही पर भी रोक रहेगी। इस एलान के बाद से ही पाकिस्तान सरकार तनाव में है और इसे रोकने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए है।