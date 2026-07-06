Ind vs Eng 3rd T20I: क्या संजू सैमसन की होगी वापसी, वैभव सूर्यवंशी फिर बैठेंगे बेंच पर? जानें कैसी होगी भारत की प्लेइंग 11

Ind vs Eng 3rd T20I Playing XI Prediction: भारत और इंग्‍लैंड के बीच पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बारिश से धुल गया था और दूसरे मैच में इंग्‍लैंड ने 4 विकेट से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। अब मेजबान टीम मंगलवार 7 जुलाई को नॉटिंघम में जीत हासिल कर सीरीज में अजेय बढ़त बनाने के इरादे से उतरेगी, तो वहीं, भारतीय टीम वापसी करने के लिए पूरा जोर लगाएगी। ऐसे में भारत की प्‍लेइंग इलेवन में एक बार फिर बदलाव देखने को मिल सकता है। आइये इस मैच में भारत और इंग्‍लैंड की संभावित प्‍लेइंग इलेवन पर एक नजर डालते हैं।