जगन गुर्जर हत्याकांड : जेल प्रशासन ने बदली सुरक्षा व्यवस्था, हार्डकोर बंदियों से होगी पूछताछ

Jagan Gurjar Murder Case : अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में दस्यु जगन गुर्जर की हत्या के बाद अब जेल प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जेल प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करते हुए अब हार्डकोर बंदियों को अलग-अलग सिंगल सेल में रखने का निर्णय किया है। इसका उद्देश्य भविष्य में इस तरह की किसी भी घटना की पुनरावृत्ति रोकना और जेल के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाना है। वहीं जगन की हत्या आरोपी विष्णु सिंह को सुरक्षा के मद्देनजर एकांत सेल में रखा गया है।