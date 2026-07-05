Dholpur: शहर में नहीं सुधरी रोशनी व्यवस्था, मानसून में बढ़ेगी परेशानी

उधर, पालिका ईओ ने कहा कि संवेदक को रोशनी व्यवस्था दुरस्त के लिए दो दफा नोटिस दिया जा चुका है। व्यवस्था नहीं सुधरी तो कार्रवाई होगी।कस्बे के करौली बस स्टैंड, महावीर पेट्रोल पंप, बाड़ी रोड सहित कई प्रमुख मार्ग और मोहल्ले रात होते ही अंधेरे में डूब जाते हैं। नगर पालिका ने गलियों व मुख्य सडक़ों पर करोड़ों की राशि खर्च कर स्ट्रीट लाइट व हाइमास्ट लाइटें लगाने के बावजूद लोगों को सुविधा का लाभ नहीं मिल रहा है। सबसे गंभीर बात यह है कि पालिका ने 80 हजार रुपए प्रतिमाह मेंटेनेंस पर खर्च करने के बाद भी सुधार नहीं है।