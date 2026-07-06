अमरनाथ में बचा महज एक फीट का शिवलिंग, तेजी से पिघल रही बर्फ

Amarnath- बाबा बर्फानी के दर्शन की उम्मीद लेकर निकले लाखों यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अमरनाथ में प्राकृतिक बर्फ से तैयार होने वाले शिवलिंग की ऊंचाई तेजी से कम हो रही है। अब इसकी ऊंचाई केवल एक फीट बची है। गुफा में शिवलिंग का स्वरूप घटता-बढ़ता रहता है पर इस बार बर्फ तेजी से पिघल रही है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हुई थी। इस बार कुल 57 दिन यात्रा चलेगी। इधर हजारों भक्त अमरनाथ की यात्रा की थकान से ज्यादा इंतजार और अव्यवस्था से परेशान हैं।