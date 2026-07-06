NGT का आदेश दरकिनार! पर्यावरण विभाग ‘खास’ को छोड़, भोपाल बड़ा तालाब से हटा रहा 2022 के बाद वाले अतिक्रमण

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने राशिद नूर खान की जनहित याचिका पर सुनवाई कर तीन अलग-अलग आदेशों में कैचमेंट को पूरी तरह साफ (Bhopal Upper Lake catchment encroachment area) करने के स्पष्ट आदेश दिए थे। लेकिन पर्यावरण विभाग ने सर्कुलर जारी कर प्रशासन को 2022 के बाद हुए निर्माण और कब्जों को हटाने का ही आदेश दिया। अब बुलडोजर इसी आदेश के आधार पर चल रहा है। इसकी जद में चिह्नित 347 में से 117 छोटे मोटे निर्माण ही आ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि 2022 से पहले के कब्जों का क्या होगा?