DMK की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, करूर हादसे की जांच को लेकर गंभीर आरोप

द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) के नेता आर.एस. भारती द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोग सार्वजनिक मंचों से बयान देकर गवाहों को प्रभावित कर रहे हैं, जांच की दिशा को जानबूझकर प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, CBI जांच में बाधा उत्पन्न हो सकती है। याचिका में यह भी दावा किया गया है कि कुछ राजनीतिक बयान आपराधिक जिम्मेदारी को कमजोर करने और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिशों की ओर इशारा करते हैं।