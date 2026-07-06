Ketan Murder Case: सिया ने राजा रघुवंशी मर्डर केस की पूरी कुंडली खंगाली, मोबाइल हिस्ट्री से हुआ खुलासा

पुणे पुलिस ने 2 दिन पहले सिया गोयल को लेकर उसके घर भी गई थी। जहां उसके बेडरूम से दूसरा मोबाइल भी जब्त किया है। पुलिस ने कहा कि घटना वाले दिन के कुछ चश्मदीदों की पहचान भी हुई है। जिनका बयान लिया जा रहा है। पुलिस ने यह भी बताया कि 18 जून को हत्याकांड को अंजाम देने के बाद 19 जून को केतन के घर पहुंची थी। उसने केतन के पिता को सांत्वना देते हुए कहा था कि केतन हमें ऊपर से देख रहा है, हिम्मत रखिए। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि 23 जून तक गिरफ्तार होने से पहले तक सिया गोयल सामान्य जिंदगी जीते हुए दिखाई दी थी। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि केतन की हत्या का दूसरा आरोपी चेतन चौधरी एक ही मोबाइल में दो नंबर इस्तेमाल कर सिया से कोड वर्ड में बात करता था।