Gymkhana Club Case: दिल्ली हाईकोर्ट का केंद्र सरकार को नोटिस, 28 जुलाई को अगली सुनवाई

Delhi Gymkhana Club eviction: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को राजधानी के जिमखाना क्लब से जुड़े एक महत्वपूर्ण विवाद में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए विस्तृत जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह मामला क्लब को खाली कराने के लिए जारी किए गए कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने से संबंधित है, जिसे याचिकाकर्ताओं ने मनमाना और कानूनी प्रक्रिया के विपरीत बताया है।