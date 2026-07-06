अग्निपथ योजना में हो सकता है बड़ा बदलाव, चार साल बाद 25% से अधिक अग्निवीर हो सकते हैं परमानेंट

थल सेना में पिछले ट्रेनिंग वर्ष के दौरान करीब 70 हजार अग्निवीर ट्रेनिंग ले रहे थे। वहीं, अगले ट्रेनिंग वर्ष में सेना में लगभग 90 हजार वैकेंसी जारी करने की योजना है, ताकि अग्निवीरों की भर्ती को तेजी से बढ़ाया जा सके। इसके जरिए सेना अपने बेड़े में मौजूद करीब 1.8 लाख जवानों की कमी को अगले दो वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूरा करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। अग्निवीरों के कल्याण के लिए पिछले चार वर्षों में कई बैंकों के साथ विशेष समझौतों (MoUs) किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सेवा के दौरान मिलने वाले भत्ते और छुट्टियां भी पूरी तरह से नियमित सैनिकों के समान ही रखी गई हैं।