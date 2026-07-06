FIFA World Cup 2026: एर्लिंग हालांड ने ब्राजील का तोड़ा सपना, नेमार की आखिरी पल की कोशिश भी गई बेकार

Brazil vs Norway Highlights: फीफा वर्ल्डकप 2026 (FIFA World Cup 2026) के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में सोमवार सुबह ब्राजील को बड़ा झटका लगा, जब नॉर्वे ने उसे 2-1 से हराकर (Norway Beat Brazil) टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मुकाबले में नेमार (Neymar) ने आखिरी पलों में गोल जरूर किया, लेकिन उससे पहले एर्लिंग हालांड (Erling Haaland) के दो गोल की बदौलत नॉर्वे ने लगभग मैच अपने नाम कर लिया था। इस हार के बाद ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार (Neymar last international match) ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया। नॉर्वे ने अब क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना इंग्लैंड या मेक्सिको से हो होगा।