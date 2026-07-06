FIFA World Cup 2026: एर्लिंग हालांड ने ब्राजील का तोड़ा सपना, नेमार की आखिरी पल की कोशिश भी गई बेकार

एर्लिंग हालांड के दो गोलों ने नॉर्वे को क्वार्टर फाइनल में पहुंचाया (फोटो- FIFA)
Brazil vs Norway Highlights: फीफा वर्ल्डकप 2026 (FIFA World Cup 2026) के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में सोमवार सुबह ब्राजील को बड़ा झटका लगा, जब नॉर्वे ने उसे 2-1 से हराकर (Norway Beat Brazil) टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इस मुकाबले में नेमार (Neymar) ने आखिरी पलों में गोल जरूर किया, लेकिन उससे पहले एर्लिंग हालांड (Erling Haaland) के दो गोल की बदौलत नॉर्वे ने लगभग मैच अपने नाम कर लिया था। इस हार के बाद ब्राजील के दिग्गज फुटबॉलर नेमार (Neymar last international match) ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास का ऐलान कर दिया। नॉर्वे ने अब क्वार्टरफाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना इंग्लैंड या मेक्सिको से हो होगा।
इस मुकाबले में शुरुआत से ही ब्राजील बैकफुट पर नजर आया। नॉर्वे लगातार अटैकिंग फुटबॉल खेलता रहा, लेकिन उसे सफलता दूसरे हाफ में मिली। दोनों टीमें पहले हाफ में कोई गोल नहीं कर सकीं। हालांड ने मैच का पहला गोल किया और 79वें मिनट में टीम को बढ़त दिला दी। इसके बाद 10 मिनट बाद हालांड का एक और गोल आया, जिसने ब्राजील के अगल दौर में पहुंचने की उम्मीदों को बड़ा झटका दिया। इसके बाद इंजरी टाइम में नेमार ने एक गोल जरूर किया लेकिन आखिरी सीटी बजते ही ब्राजील के भी टूर्नामेंट से बाहर होने का ऐलान हो गया।
टूर्नामेंट में ब्राजील ने पहले मुकाबले में मोरक्को से 1-1 से ड्रॉ खेला था। इसके बाद उसने हैती और स्कॉटलैंड के खिलाफ 3-0 से शानदार जीत हासिल की। राउंड ऑफ 32 के मुकाबले में ब्राजील ने जापान को 2-1 से हराकर प्री-क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जहां उसे नॉर्वे से हारकर अब टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा।
आपको बता दें कि एर्लिंग हालांड ने दो गोलों के साथ गोल्डन बूट की रेस में किलियन एम्बापे और लियोनल मेसी के बराबर पहुंच गए हैं। तीनों खिलाड़ियों के अब तक 7-7 गोल हैं हालांकि एम्बापे ने 2 असिस्ट भी किए हैं, जिसकी वजह से वह रेस में सबसे आगे हैं।
|रैंक
|खिलाड़ी
|गोल
|असिस्ट
|खेले गए मिनट
|1
|किलियन एम्बापे (फ्रांस)
|7
|2
|482
|2
|लियोनल मेसी (अर्जेंटीना)
|7
|0
|361
|3
|एर्लिंग हालांड (नॉर्वे)
|7
|0
|416
|4
|हैरी केन (इंग्लैंड)
|5
|1
|446
|5
|उस्मान डेम्बेले (फ्रांस)
|4
|2
|391
|6
|मिकेल ओयारजाबाल (स्पेन)
|4
|1
|333
|7
|जूड बेलिंगहैम (इंग्लैंड)
|4
|1
|392
|8
|जूलियन क्विनोनेस (मेक्सिको)
|4
|1
|406
|9
|इस्माइला सार (सेनेगल)
|4
|1
|419
|10
|विनीसियस जूनियर (ब्राजील)
|4
|1
|505
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