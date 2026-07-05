रियल मैड्रिड ने इंटर मिलान से डेंजेल डमफ्रीज के साथ 4 साल का करार किया

इंटर मिलान के लिए 207 मैच खेलेयह डच खिलाड़ी इंटर के साथ पांच साल के बेहद सफल कार्यकाल के बाद यहां आ रहा है। साल 2021 में पीएसवी आइंडहोवन से आने के बाद उन्होंने क्लब के अहम खिलाड़ियों में से एक के तौर पर अपनी पहचान बनाई थी। डमफ्रीज ने इंटर मिलान के लिए 207 मैच खेले, जिनमें 27 गोल दागे और 28 असिस्ट किए। इस दौरान उन्होंने क्लब को 8 बड़ी ट्रॉफियां जिताने में अहम भूमिका निभाई, जिनमें 2 सीरी-ए खिताब, 2 कोपा इटालिया खिताब और इटैलियन सुपर कप शामिल हैं।