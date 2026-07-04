Women’s T20 World Cup 2026 Final: लॉर्ड्स में बल्लेबाजों को मिलेगा फायदा या गेंदबाज होंगे हावी? जानें फाइनल मैच की पिच रिपोर्ट

लॉर्ड्स की पिच इस टूर्नामेंट में काफी संतुलित रही है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबर मौका मिला है। इस वर्ल्ड कप में यहां तीन मैच खेले गए हैं, जिनमें पहली पारी का स्कोर 186, 117 और 170 रन रहा है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 157.7 रन है। इस पिच पर टिक कर खेलने वाले बल्लेबाजों को मदद मिलती है, लेकिन खराब शॉट खेलने पर विकेट भी जल्दी गिरते हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर इंग्लैंड का रिकॉर्ड 4-0 का है (यानी खेले गए सभी 4 मैच जीते हैं), जबकि ऑस्ट्रेलिया ने यहां 2 मैच खेलकर 1 जीता है और 1 हारा है।