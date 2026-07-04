4 जुलाई 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

T20 World Cup 2026

Fifa World Cup 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026 Final: लॉर्ड्स में बल्लेबाजों को मिलेगा फायदा या गेंदबाज होंगे हावी? जानें फाइनल मैच की पिच रिपोर्ट

Women's T20 World Cup 2026 Final Pitch Report: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच लंदन के लॉर्ड्स (Lord's) मैदान पर खेला जाएगा। जानिए कैसी रहेगी लॉर्ड्स की पिच, टॉस जीतने वाली टीम क्या करेगी और कौन से खिलाड़ी मचाएंगे धमाल।
2 min read
Google source verification

भारत

image

Anshika Verma

Jul 04, 2026

Womens T20 World Cup Final Pitch Report, England vs Australia Lords Pitch, Lord's London Stadium T20 Records, Toss Prediction ENG W vs AUS W, Danni Wyatt Hodge Ellyse Perry Form.

लंदन का ऐतिहासिक लॉर्ड्स (Lord's) मैदान (Photo - IANS)

Women's T20 World Cup 2026 Final Pitch Report: विमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 का महामुकाबला मेजबान इंग्लैंड और 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के बीच रविवार, 5 जुलाई को लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स (Lord's) मैदान पर खेला जाएगा। इस खिताबी मैच से पहले हर किसी की नजर लॉर्ड्स की पिच रिपोर्ट पर है कि यहां बल्लेबाज कमाल करेंगे या गेंदबाज।

कैसी है लॉर्ड्स की पिच: बैटिंग या बॉलिंग?

लॉर्ड्स की पिच इस टूर्नामेंट में काफी संतुलित रही है, जहां बल्लेबाज और गेंदबाज दोनों को बराबर मौका मिला है। इस वर्ल्ड कप में यहां तीन मैच खेले गए हैं, जिनमें पहली पारी का स्कोर 186, 117 और 170 रन रहा है। यहां पहली पारी का औसत स्कोर 157.7 रन है। इस पिच पर टिक कर खेलने वाले बल्लेबाजों को मदद मिलती है, लेकिन खराब शॉट खेलने पर विकेट भी जल्दी गिरते हैं। रिकॉर्ड की बात करें तो इस मैदान पर इंग्लैंड का रिकॉर्ड 4-0 का है (यानी खेले गए सभी 4 मैच जीते हैं), जबकि ऑस्ट्रेलिया ने यहां 2 मैच खेलकर 1 जीता है और 1 हारा है।

स्पिनर्स या तेज गेंदबाज, किसे मिलेगी मदद?

इस मैदान पर स्पिन गेंदबाजों का पलड़ा थोड़ा भारी रहा है। साउथ अफ्रीका की नॉनकुलुलेको म्लाबा ने यहां 4 ओवर में सिर्फ 22 रन देकर कसी हुई गेंदबाजी की थी। वहीं, इंग्लैंड की कप्तान चार्ली डीन ने भी यहां 31 रन देकर 2 विकेट चटकाए हैं। हालांकि, लेंथ खराब होने पर स्पिनर्स की कुटाई भी हुई है, जैसे ऑस्ट्रेलिया की सोफी मोलिनक्स ने यहां 46 रन लुटा दिए थे।

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें

इंग्लैंड की डैनी व्याट-हॉज ने इस मैदान पर 65 रनों की तेज पारी खेली थी और वह शानदार फॉर्म में हैं। कप्तान चार्ली डीन (गेंदबाज) और हीथर नाइट (बल्लेबाज) भी यहां अच्छा प्रदर्शन कर चुकी हैं। वहीं दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिस पेरी ने इस मैदान पर 56 रन बनाए हैं। एशले गार्डनर ने भी 29 गेंदों में 53 रनों की तूफानी पारी खेली थी। इसके अलावा जॉर्जिया वेयरहैम (कंजूस गेंदबाज) भी बड़ा खतरा साबित होंगी।

टॉस प्रेडिक्शन: पहले क्या करना सही?

इस पिच पर टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी (Bowl First) करना थोड़ा फायदेमंद हो सकता है। इस वर्ल्ड कप में यहां खेले गए 3 मैचों में से 2 मैच बाद में बल्लेबाजी (चेज) करने वाली टीम ने जीते हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया द्वारा इंडिया के खिलाफ 171 रनों का सफल चेज भी शामिल है। हालांकि, पहले बैटिंग करके भी यहां मैच जीते गए हैं, इसलिए टॉस जीतने वाली टीम पहले बॉलिंग चुन सकती है, लेकिन पहले बैटिंग करने वाली टीम के पास भी बड़ा स्कोर बनाकर दबाव बनाने का पूरा मौका रहेगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket New

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Women's T20 World Cup 2026

Updated on:

04 Jul 2026 02:10 pm

Published on:

04 Jul 2026 02:05 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / Women’s T20 World Cup 2026 Final: लॉर्ड्स में बल्लेबाजों को मिलेगा फायदा या गेंदबाज होंगे हावी? जानें फाइनल मैच की पिच रिपोर्ट

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

Women's T20 World Cup 2026

IND vs ENG: 4 महीने पहले Sanju Samson की वजह से टूट गया था इंग्लैंड का सपना, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आंकड़े खराब

Sanju Samson Batting Order
क्रिकेट

Women’s T20 World Cup 2026 Final: वर्ल्डकप के फाइनल में अगर आई बारिश, तो किस टीम को होगा फायदा? जानें ICC के नियम

Womens T20 World Cup 2026 Final, England vs Australia Womens Final, Lord's London Weather Sunday, ICC Rain Rules T20 World Cup, Duckworth Lewis Stern Method Cricket.
क्रिकेट

IND vs ENG 2nd T20: मैनचेस्टर में अक्षर पटेल के निशाने पर दो रिकॉर्ड, 100 टी20 विकेट लेने वाले बन जाएंगे चौथे भारतीय

axar patel set to play 100 t20
क्रिकेट

IND vs ENG: मैनचेस्टर में ही भारतीय टीम को मिली थी दर्दनाक हार, एमएस धोनी के साथ खूब रोए थे फैंस

India vs England Manchester T20, MS Dhoni 2019 World Cup Run Out, Martin Guptill Throw India vs New Zealand,
क्रिकेट

IND vs ENG: मैनचेस्टर में ही खेला गया था वो मैच, जिसके किस्स आज भी क्रिकेट जगत में सुने जाते हैं, जानें तब क्या-क्या हुआ था

IND vs ENG Manchester T20I
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.