ब्राजील के बाद मेक्सिको भी FIFA World Cup 2026 से बाहर, इंग्लैंड ने 3-2 से जीत के साथ क्वार्टरफाइनल में बनाई जगह

इसके बाद इंग्लैंड की टीम पूरी तरह डिफेंस पर उतर आई और मेक्सिको के लगातार आक्रमण को रोकती रही। अच्छी बात यह रही कि इंग्लैंड का डिफेंस नहीं टूटा और अंत तक उसने अपनी बढ़त बरकरार रखी। इंग्लैंड ने 3-2 से मुकाबला जीतकर क्वार्टर फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। अब उसका सामना 11-12 जुलाई की देर रात नॉर्वे से होगा, जिसने पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन ब्राजील को हराकर बड़ा उलटफेर किया था।