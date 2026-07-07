FIFA World Cup 2026: यूएसए को 4-1 से रौंदकर बेल्जियम ने बनाई क्वार्टरफाइनल में जगह, चार्ल्स ने दागे 2 गोल

मैच की शुरुआत से ही बेल्जियम की टीम यूएसए पर हावी नजर आई। पहले हाफ के 9वें मिनट में बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी केटेलेयर ने पहला गोल दागते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद यूएसए की ओर मलिक टिलमैन ने 31वें मिनट में गोल दागकर टीम की वापसी कराई और स्‍कोर को 1-1 की बराबरी पर ला खड़ा किया। फिर दो मिनट बाद ही चार्ल्‍स ने 33वें मिनट अपना और टीम का दूसरा गोल दागते हुए बेल्जियम की बढ़त को 2-1 कर दिया। इसके बाद पहले हाफ में कई प्रयास हुए, लेकिन बेल्जियम की बढ़त कायम रही।